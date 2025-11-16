Windows Insider Programで来秋登場の26H2の準備が始まる

来年の秋に登場予定の26H2のプレビュー準備が始まった。現在の通常版である25H2では、プレビューの準備は今年の7月から8月にかけてだったが、24H2のときには、2024年1月が準備開始だった。

この準備開始とは、具体的にはWindows Insider ProgramのDevチャンネルとBetaの切り替えを可能にする期間を意味する。現在、Dev／Betaチャンネルは相互に切り替えられる状態になっていて、その期間が終了した時点でユーザーが、選択しているチャンネルを以後受信することになる。

詳しくない人のために説明しておくと、Windows Insider Programには、4つのプレビュー版があり、それぞれがアップデートしていく。その配布を「チャンネル」と呼ぶ。

チャンネルごとに役割があり、役割に応じたチャンネル名がついていたのだが、24H2の配布からは変更があり、役割とチャンネル名が一致しなくなった。

これまでDevチャンネルは、「将来のWindows」（次の次のWindows以降）を想定したプレビューが展開されていたのだが、現在では、Devチャンネルで、次のWindowsが配布されている。また、Devチャンネルが本来持っていた「将来のWindows」の配布には、Canaryチャンネルが使われる。

この変更により、Betaチャンネルは、通常版のアップデートのプレビューをするようになった。

Devチャンネルは、もともとは開発者向けのプレビューで、通常版や次期Windowsと異なる機能が含まれることから、BetaやRelease Previewチャンネルにするには、ユーザーデータを消去してWindowsを再インストールの必要があった。

Betaチャンネルは、現在の通常版アップデートのプレビューを担うようになり、プレビューチャンネルの役割が大きく変化した。ここで問題になったのが、DevチャンネルからBetaチャンネルへの移行。Devチャンネルは、通常版の配布が始まると一時的に通常版アップデートのプレビューを配布する（現在は25H2のプレビュー）。このとき、Betaチャンネルは1つ前のWindows（24H2）のプレビューとなっている。

次期Windows 11（26H2）のプレビューを利用したいユーザー、現在の通常版（25H2）のアップデートのプレビューを利用したいユーザーそれぞれいるだろう。このためにどうしてもDevチャンネルとBetaチャンネルで切り替えを可能にする必要がある。

そこで24H2からは、2つのチャンネルで同一のプレビュー版を一定期間配布し、その間に設定を切り替えることで、Dev／Betaチャンネルでの相互切り替えを可能にする方法だ。この期間が終わると、Devチャンネルは、26H2のプレビューの配布を、Betaチャンネルは25H2のプレビューの配布をするようになる。

一回Beta版に切り替えれば、ユーザーデータの消去なしにRelease Previewチャンネルや、正式版配布のタイミングでの安定版への移行が可能になり、プレビュー状態からの「脱出」もできる。

11月7日（現地時間）から配布が始まったビルド26220.7070（KB5070300）では、Devチャンネル、Betaチャンネルの両方で受信が可能になっている。このビルドの配布開始から大体数週間の間は、設定アプリの「Windows Update」→「Windows Insider Program」→「Insider設定を選択してください」で、DevチャンネルとBetaチャンネルの切り替えられる。これが終了する時点で、選択したチャンネルに応じたプレビュービルドが配布される。