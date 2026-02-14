「ぷよぷよなら負けることはない」と思っていた私が、GTRに終わらされた（そして始まった）話

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。

私の趣味はゲーム収集で、家に8000本のゲームソフトを持っています。少年の頃からゲームセンターに行くことも多く、さまざまな対戦ゲームでツワモノたちとしのぎを削ってきました。

そんな対戦ゲームの紹介ということで、今回取り上げるのは「ぷよぷよテトリス2 スペシャルプライス」です。パッケージ版の参考価格は3,850円ですが、今なら28%オフの2,764円でAmazonから購入できます。

私が小学生だった頃は小さなゲームショップがたくさんありまして、今のカードゲームショップのように、各店舗でゲーム大会が開かれていました。

部活動や音楽コンクール、たくさんの“大会”と冠されているものに出場してきた私ですが、後にも先にも優勝できたのは町のゲームショップで開かれたぷよぷよ大会だけです。

当時の積み方の主流はサンドイッチ*1か階段*2で、私は階段積みを作るのがめちゃくちゃ速かったのです。ぷよぷよなら負けることはないと思っていた時期もありました。

そんな調子にのった私の鼻っ柱を折ったのが今の主流の積み方、GTR*3です。

*1:横に並べたぷよを、上下で対称的に配置していく形



*2:ぷよを消した後、その上のぷよが落ちる時の段差ズレを利用した連鎖法。同じ形が横に並んでいくため、初心者でも作りやすい



*3:「岐阜田中連鎖」もしくは「グレイト田中連鎖」の略。変形の挟み込みのような形で、上や横に繋げやすい折り返し（連鎖が進む方向を逆方向に変える部分）。連鎖が作りやすく、現在のぷよぷよの基本ともなっている

階段積みに染まってしまっていた私と同世代の方々なら、GTRに苦汁を舐めさせられた人も多いでしょう。

GTRの前に完敗した私ですが、そこから上には上がいるということを知り、勝ち負けよりもぷよぷよを純粋に楽しめる大人になりました。自信満々のぷよぷよ人生は終わり、対戦をエンジョイするぷよぷよ人生が始まったのです。

オンライン対戦もありますので、機会があればオンラインでお会いしましょう。