山椒×柚子の“和のビール”、これは飲み比べたい……それならAmazonタイムセールで10％オフのセットが見逃せない！

「【クラフトビール 飲み比べ】馨和 KAGUA 330ml 6本」が

Amazonタイムセールに登場！

「【クラフトビール 飲み比べ】馨和 KAGUA 330ml 6本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格5,280円のところ、10％オフの4,752円で販売されています。1本あたり約792円となります。

「【クラフトビール 飲み比べ】馨和 KAGUA 330ml 6本」の特徴

本商品は、KAGUAおよびFar Yeastの定番クラフトビール6種類を詰め合わせた飲み比べセットです。各330ml瓶が1本ずつ、計6本入りとなっています。アルコール度数は9％です。

セット内容は、馨和 KAGUA Blanc、馨和 KAGUA Rouge、馨和 KAGUA Saison、Far Yeast White、Far Yeast IPA、Far Yeast Blondeです。



「馨和 KAGUA」は、参照とゆずという和のハーブを原材料に使用した「和の食卓に映えるかぐわしさ」をコンセプトにしたエールです。

まとめ：飲み比べできる6本セットが今ならオトク！

6種類のクラフトビールを飲み比べできる「【クラフトビール 飲み比べ】馨和 KAGUA 330ml 6本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで4,752円に値下げされています。

自宅用はもちろん、ギフトや手土産にもぴったりのセットをこの機会に購入してはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。