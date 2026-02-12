缶だけど泡が出る、だからうまい！ 話題のビール「スーパードライ 生ジョッキ缶」Amazonタイムセールで1本約187円！

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第113回
「生ジョッキ缶 スーパードライ 340ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！
「生ジョッキ缶 スーパードライ 340ml 24本」は、フルオープン仕様の缶を採用したビールです。
現在、Amazonタイムセールの対象となっており、15％オフの4,498円で販売されています。過去価格は5,299円です。1本あたりの価格は約187円です。
「生ジョッキ缶 スーパードライ」の特徴
Amazon商品ページより
「生ジョッキ缶 スーパードライ」は、缶のフタがフルオープンする構造を採用し、フタを開けるときめ細かい泡が自然にわき出るというビールです。
缶の内側には「クレーター構造」が施されており、開栓時の気圧差による自然発泡を増幅させるという仕組みです。
飲み口が大きく開くため、ジョッキのように飲める点が特長です。缶胴には手や口が切れないよう配慮したダブルセーフティ構造を採用しています。
中味は通常のアサヒスーパードライと同じで、アルコール度数は5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
フルオープン仕様で泡が立つ「生ジョッキ缶 スーパードライ 340ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで15％オフとなり、1本あたり約187円で購入できる機会です。
自宅用のストックとして検討している人は、このタイミングでの購入を検討してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
