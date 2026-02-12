缶だけど泡が出る、だからうまい！ 話題のビール「スーパードライ 生ジョッキ缶」Amazonタイムセールで1本約187円！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「生ジョッキ缶 スーパードライ 340ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！

「生ジョッキ缶 スーパードライ 340ml 24本」は、フルオープン仕様の缶を採用したビールです。

現在、Amazonタイムセールの対象となっており、15％オフの4,498円で販売されています。過去価格は5,299円です。1本あたりの価格は約187円です。

「生ジョッキ缶 スーパードライ」の特徴

Amazon商品ページより

「生ジョッキ缶 スーパードライ」は、缶のフタがフルオープンする構造を採用し、フタを開けるときめ細かい泡が自然にわき出るというビールです。

缶の内側には「クレーター構造」が施されており、開栓時の気圧差による自然発泡を増幅させるという仕組みです。

飲み口が大きく開くため、ジョッキのように飲める点が特長です。缶胴には手や口が切れないよう配慮したダブルセーフティ構造を採用しています。

中味は通常のアサヒスーパードライと同じで、アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

フルオープン仕様で泡が立つ「生ジョッキ缶 スーパードライ 340ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで15％オフとなり、1本あたり約187円で購入できる機会です。

自宅用のストックとして検討している人は、このタイミングでの購入を検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。