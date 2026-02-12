Amazonセール情報大紹介！ 第1006回
プレイステーションで初めて買ったソフトは何ですか？ 私は「幻想水滸伝」です。
2026年02月12日 19時00分更新
こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。
私の趣味はゲーム収集で、メガCDの全タイトル（116本）とXBOX360の全タイトル（725本）をコンプリートしています。初代プレイステーションの全タイトル3289本中、現在2400本を超えて残り約900本。Amazonのページを見ていたら、プレイステーションで初めて購入したタイトルが目に入ったのでその話をしたいと思います。
私が今回オススメしたいゲームタイトルは、「幻想水滸伝 I&II HDリマスター」です。パッケージ版の参考価格は5,000円ですが、今なら28%オフの3,600円でAmazonから購入できます。
皆さんがプレイステーションで初めて買ったゲームは何ですか？
私が中学生の時に発売された初代プレイステーション。ゲームの主流がスーパーファミコンの2D映像から3D映像に代わり、奥行きのある新しいゲーム体験に心が躍りました。しかし、子どものお小遣いでは発売当時は買えず、翌年のクリスマスプレゼントに買ってもらったことを覚えています。
そのとき、新作だった「幻想水滸伝 I&II HDリマスター」を本体と一緒に購入。当時のRPGはドラクエが4人パーティー、FFが5人パーティーと３～５人が多かった記憶があります。そんな中、幻想水滸伝は108人仲間になると聞いて度肝を抜かれました。
108人仲間になると言っても、戦闘に参加できるのは6人。そのため、108人から選ぶという新しい悩みも生まれました。私が一番好きなキャラはフリック。剣が得意な物理アタッカーで、イケメン。主人公がしゃべらないゲームなので、主人公が所属する軍の副リーダーとして代弁してくれるフリックは影の主人公と言っても過言ではありません。
「幻想水滸伝 I&II HDリマスター」は1作目と2作目がセットになった商品なのですが、フリックは両方に登場します。
1作目では若く青くさかったフリックが、2作目では年を重ねて落ち着いた大人の雰囲気になっているのも見どころです。コナミの名作RPG「幻想水滸伝 I&II HDリマスター」をぜひ遊んでください。
