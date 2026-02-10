このページの本文へ

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第111回

家飲みの定番が安い！ 「角ハイボール」24本がAmazonタイムセールで15％オフ

2026年02月10日 19時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「角ハイボール 缶 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場しています。

　「角ハイボール 缶 350ml×24本」は、サントリーのウイスキー「角瓶」を使用したハイボールを缶で味わえる商品です。

　現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格5,220円から15％オフとなり、4,420円で販売されています。1本あたりの価格は約184円です。

アマゾンで角ハイボール 缶 350ml×24本を入手

「角ハイボール 缶 350ml×24本」の特徴
Amazon商品ページより

　角ハイボールは「お店で飲んだハイボールの美味しさを自宅でも気軽に」というコンセプトで開発されています。

　12年にわたる研究の結果、新たに非加熱製法を採用し、炭酸ガス圧による爽快感を高めることで、「角瓶」由来のコクやレモンの香りをより感じられるといいます。アルコール度数は7％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　「角ハイボール 缶 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで15％オフとなっています。

　家飲み用にストックを用意したいという人は、期間限定のAmazonタイムセールを活用してまとめて購入しては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンで角ハイボール 缶 350ml×24本を入手

※価格は税込み表記です。

