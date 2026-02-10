家飲みの定番が安い！ 「角ハイボール」24本がAmazonタイムセールで15％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「角ハイボール 缶 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場しています。

「角ハイボール 缶 350ml×24本」は、サントリーのウイスキー「角瓶」を使用したハイボールを缶で味わえる商品です。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格5,220円から15％オフとなり、4,420円で販売されています。1本あたりの価格は約184円です。

「角ハイボール 缶 350ml×24本」の特徴

Amazon商品ページより

角ハイボールは「お店で飲んだハイボールの美味しさを自宅でも気軽に」というコンセプトで開発されています。

12年にわたる研究の結果、新たに非加熱製法を採用し、炭酸ガス圧による爽快感を高めることで、「角瓶」由来のコクやレモンの香りをより感じられるといいます。アルコール度数は7％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「角ハイボール 缶 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで15％オフとなっています。

家飲み用にストックを用意したいという人は、期間限定のAmazonタイムセールを活用してまとめて購入しては？

