Amazonセール情報大紹介！ 第1008回
あの頃の夜の街を、もう一度歩く。バブルの空気を知っている人に刺さる「龍が如く0 誓いの場所 Director's Cut」
2026年02月12日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。
私の趣味はゲーム収集で、家に8000本ほどのゲームソフトがあります。1980年代〜90年代初頭に作られたタイトルをプレイしていると、「予算がたくさん使われているなあ」「今の時代なら不可能だろうなあ」と感じることもちらほらあります。まあ、お金をかければすばらしいゲームになるというわけではないのですが……。
そんな輝かしい（？）バブルの気分を味わえるのが、「龍が如く0 誓いの場所 Director's Cut」です。Switch版の参考価格は5,940円ですが、今なら27%オフの4,336円でAmazonから購入できます。
、1988〜1989年のバブル期の東京・神室町と大阪・蒼天堀を舞台に、シリーズの主要人物である桐生一馬と真島吾朗の若き日の物語を描いた、人気作品「龍が如く」シリーズの前日譚である「龍が如く0」のディレクターズカット版（完全版）です。
単なるリマスターではなく、オリジナル版で描かれていなかったシーンの追加や、シリーズ初の試みとなるオンライン要素などが特徴。
元が10年前に発売されたゲームとは思えないぐらい美しい映像が特徴です。時々テクスチャーがチープに見えるところもありますが、昭和を舞台にしているため味になっているんですよね。ネットミームになっている鶴見辰吾さん（作中では佐川司として登場）のシーンの聖地巡礼も可能です。
「龍が如く」シリーズの重厚なストーリーは本作でも健在。桐生一馬と真島吾朗の2人の運命が絡み合う様は秀逸で、ドラマを見る感覚で何度もプレイしてしまいます。
メインストーリーではなく、サブストーリーが充実しているのもシリーズの特徴。不動産業とキャバクラ経営も楽しく無限に時間が溶けていきます。これが単なるお遊びではなく、サブストーリーを終わらせると攻略が楽になるのもいいところですね。
不景気な時代だからこそ、バブル時代のめちゃくちゃな金銭感覚が楽しい「龍が如く0 誓いの場所 Director's Cut」。“あの頃の夜の街”の雰囲気をたっぷり楽しめます。新作である「龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties」とあわせてプレイしてみては。
