アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第110回

たっぷり飲みたい人に朗報！ 500ml缶の糖質ゼロ「PSB」が19％オフ

2026年02月10日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「パーフェクトサントリービール PSB 500ml 24本」が
Amazonタイムセールに登場！

　「パーフェクトサントリービール PSB 500ml 24本」は、サントリーが展開する糖質ゼロビールで、500ml缶を24本まとめたケース商品です。

　現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格6,864円から19％オフとなり、5,579円で販売されています。1本あたりの価格は約232円です。

アマゾンでパーフェクトサントリービール PSB 500ml 24本を入手

「パーフェクトサントリービール PSB」の特徴
Amazon商品ページより

　「パーフェクトサントリービール PSB」は、サントリーがプレミアムモルツやマスターズドリームで培った醸造技術を活かし、糖質ゼロを両立させたビールとして開発されています。アルコール度数は5.5％です。

　麦芽のうまみを引き出すために、糖質の元となるでんぷんを分解する「贅沢仕込」を採用し、さらに糖質がゼロになるまで酵母に糖を食べさせる「贅沢醗酵」によってアルコールを生成している点が特徴とされています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　「パーフェクトサントリービール PSB 500ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで19％オフとなっています。

　期間限定のAmazonタイムセールを活用して、自宅飲みのストック用にまとめて購入しては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでパーフェクトサントリービール PSB 500ml 24本を入手

※価格は税込み表記です。

