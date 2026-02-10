たっぷり飲みたい人に朗報！ 500ml缶の糖質ゼロ「PSB」が19％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「パーフェクトサントリービール PSB 500ml 24本」が

Amazonタイムセールに登場！

「パーフェクトサントリービール PSB 500ml 24本」は、サントリーが展開する糖質ゼロビールで、500ml缶を24本まとめたケース商品です。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格6,864円から19％オフとなり、5,579円で販売されています。1本あたりの価格は約232円です。

「パーフェクトサントリービール PSB」の特徴

Amazon商品ページより

「パーフェクトサントリービール PSB」は、サントリーがプレミアムモルツやマスターズドリームで培った醸造技術を活かし、糖質ゼロを両立させたビールとして開発されています。アルコール度数は5.5％です。

麦芽のうまみを引き出すために、糖質の元となるでんぷんを分解する「贅沢仕込」を採用し、さらに糖質がゼロになるまで酵母に糖を食べさせる「贅沢醗酵」によってアルコールを生成している点が特徴とされています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「パーフェクトサントリービール PSB 500ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで19％オフとなっています。

期間限定のAmazonタイムセールを活用して、自宅飲みのストック用にまとめて購入しては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。