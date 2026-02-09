アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第109回
キリンのクラフトビールをまとめて試せる！ 飲み比べセットがAmazonタイムセール対象
2026年02月09日 17時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「SPRING VALLEY キリン クラフトビール飲み比べセット 350ml 12本」がAmazonタイムセールに登場！
キリンビールのクラフトビールブランド「SPRING VALLEY」を中心に構成された「SPRING VALLEY キリン クラフトビール飲み比べセット 350ml 12本」が、現在Amazonタイムセールの対象商品となっています。
本商品は、スプリングバレー3種に加え、一番搾りやキリンラガービールなどを含む、合計12本入りのセットです。
今回のAmazonタイムセールでは、過去価格3,654円から12％割引となり、3,224円で販売されています。1本あたりの価格は約269円です。
「SPRING VALLEY キリン クラフトビール飲み比べセット 350ml 12本」の特徴
Amazon商品ページより
この飲み比べセットには、「スプリングバレー 豊潤＜496＞」「スプリングバレー シルクエール＜白＞」「スプリングバレー JAPANエール＜香＞」が各2本ずつ含まれています。
「豊潤＜496＞」は麦のうまみとホップの香りが感じられるインディアペールラガーで、アルコール度数は6％です。
「シルクエール＜白＞」はきめ細かな泡と華やかな香りを特長とするホワイトエールで、アルコール度数は5.5％です。
「JAPANエール＜香＞」は日本産ホップを一部使用したペールエールで、爽やかな香りとすっきりとした後味が特長とされ、アルコール度数は6％です。
このほか、一番搾り、一番搾り 糖質ゼロ、晴れ風、キリンラガービール、クラシックラガー、一番搾り＜黒生＞が各1本ずつ含まれています。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
スプリングバレーを中心としたクラフトビールと、キリンの定番銘柄を一度に楽しめる「SPRING VALLEY キリン クラフトビール飲み比べセット 350ml 12本」は、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。
Amazonタイムセールは期間限定での実施となるため、飲み比べやストック用としてこの機会にチェックしてみては？
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
