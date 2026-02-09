このページの本文へ

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第108回

缶のフタ全開で、ここまで泡がうまくなる！ 「生ジョッキ缶 スーパードライ」がのAmazonタイムセールで15％オフ

2026年02月09日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「生ジョッキ缶 スーパードライ 340ml 24本」が
Amazonタイムセールに登場！

　アサヒビールの「生ジョッキ缶 スーパードライ 340ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

　今回のAmazonタイムセールでは、過去価格5,299円から15％割引となり、4,498円で販売されています。1本あたりの価格は約187円です。

アマゾンで生ジョッキ缶 スーパードライ 340ml 24本を入手

「生ジョッキ缶 スーパードライ」の特徴
Amazon商品ページより

　「生ジョッキ缶 スーパードライ」は、缶のフタが全開するフルオープン構造を採用したビールです。

　フタを開けると、気圧差を利用した自然発泡により、きめ細かい泡が立ち上がり、缶でありながらジョッキで飲むような体験ができるといいます。

　缶胴部には、口や手が切れにくいダブルセーフティ構造を採用し、安心して飲めるとしています。中味は通常の「アサヒスーパードライ」と同じで、アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　生ジョッキのような飲み口を特徴とする「生ジョッキ缶 スーパードライ 340ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。過去価格から15％オフで購入でき、1本あたり約187円とまとめ買いしやすい条件です。

　Amazonタイムセールは期間限定での開催となるため、気になっている場合は、この機会に購入を検討してみては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。

