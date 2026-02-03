日本一ソフトウェアは2月1日、新作ゲーム「ほの暮しの庭」の紹介ページ「ようこそKAGATSUビレッジ」を公開。マスコットキャラクター「おスギ」「鬼丸」が村での暮らしを紹介している。

本作は、「夜廻」シリーズのスタッフが贈る、田舎暮らし生活シミュレーションゲーム。田舎暮らしをのんびり楽しむ内容だ。

今回公開されたページでは、舞台となる「彼ヶ津村（かがつむら）」でできる遊び方をご案内。作物のお世話をし、うしやひつじなど動物を育て、大自然の恵みを採取し、釣りを楽しみ、雑貨店で買い物を楽しんだり、手作りの家具をクラフトしたり、あばら家を好みにカスタマイズして、田舎暮らしを満喫できるという。

ユーザーからは「ほうほう……マスコットキャラが鬼丸……とな？」「マスコットキャラが鬼…妙だな？」「節分が近いからね（過去作から目を逸らす）」など、鬼丸に注目する声が多数。

そしてやはり気になるのは紹介ページの最後に書かれた注意文だ。「本村に居住される方におかれましては、必ず村の掟をお守りくださいますようお願い申し上げます。万一これに背かれますと、●●●の事態が生じるおそれがございますので、何卒ご留意のうえ、遵守くださいますようお願い申し上げます。」というもの。

相変わらず、 赤く塗りつぶされた部分 が用意されていて、平穏のどかな田舎シムという謳い文句を信じきれない不穏さを醸し出している。ユーザーからも「やっぱり因習村じゃないか…！」とツッコミが入っていた。

少しずつゲームの情報が出ているようで、肝心なことはなにも明かされていないように思える「ほの暮しの庭」。発売日は7月30日予定だ。

【ゲーム情報】

タイトル：ほの暮しの庭

ジャンル：生活シミュレーション

販売：日本一ソフトウェア

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：2026年7月30日予定

価格：

PS5／Switch 2／Steam版：9020円

Switch版：7920円

CERO：審査予定

©2026 Nippon Ichi Software, Inc.