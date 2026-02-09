グーグルも失敗した 「成層圏ネット」にドコモが再挑戦／ 「若返り治療」初の試験へ

世界最先端のテクノロジー情報をお届けするグローバルメディア「MITテクノロジーレビュー」から、ビジネスに役立つ注目のテック企業の最新動向、イノベーションにつながる最新の研究内容をピックアップして紹介します。

グーグルもメタも失敗した 「成層圏ネット」再挑戦、 2026年に日本で実証実験

推定22億人がインターネットに接続できず、主に遠隔地に住む人々が恩恵を受けられていない。この問題に成層圏の無人飛行機や飛行船を使って挑む企業が複数現れている。グーグルやフェイスブックが過去に失敗しているが、2026年の日本での実証実験がこの技術の信頼性を問い直す試金石となりそうだ。

ハーバード大教授主導の 「若返り治療」初の試験へ、 イーロン・マスクも関心

リプログラミング技術で細胞を若返らせる初の老化逆転治療が、米国FDA承認を得て年内にも臨床試験を開始する。ハーバード大学のデビッド・シンクレア教授が主導し、緑内障患者約12人の片目に治療が施される。ただ同教授は過去に「成果を出せていない」との批判も受けてきた。今度こそ理論は証明されるのか。

微生物で「老朽鉱山」再生、バイオマイニングは金属需要に間に合うか

EVやデータセンター需要の急拡大で銅、ニッケル、希土類の需要は急増しているが、高品位鉱石は既に枯渇しつつある。米スタートアップ各社は微生物や発酵産物で低品位鉱石や廃棄物から金属を回収する技術を開発し、数千万ドルを調達した。技術開発は需要増のスピードに追いつけるのか。

米国後退、加速する中国支配 EVバッテリー市場、 2026年はどう動く？

2025年に製造されたEVの3台に1台以上がCATL製バッテリーを搭載し、中国は世界のバッテリー市場を支配している。一方、米国は2026年にEV税控除が終了し、販売の鈍化が予測される。ナトリウムイオン電池の商用化や全固体電池の実用化が近づく中、地政学的分断は次世代技術の普及にどう影響するのか。

現実味を帯びて来た寿命延長の野望、ブレークスルーも間近か？

死を「悪」とみなし、若返りや不死を目指す長寿愛好家たちは、はたから見ると荒唐無稽なことをしているように思える。だが、そのムーブメントは確実に市民権を得つつあり、権力者たちの支援で画期的な進歩を遂げる様相すら呈してきた。

「信頼できる」化石燃料発電が吹雪で停止、米東部2万メガワット減

米国は現在、記録的な寒波に見舞われている。そうした中で電力網は住民の生命線となるが、化石燃料を利用する発電所は、極端に寒冷な気候ではうまく機能しない場合があることが、先日の大規模な計画外停電で明らかになった。

AIの「記憶」が招くプライバシー侵害、境界なきデータに潜む危険

あなたがAIに話した食事の好みが、後日提示される健康保険オプションに影響する。レストランの検索結果が給与交渉の材料として使われる。グーグル、オープンAI、アンソロピックが推進するAIメモリー機能は、本来分離されるべき情報を単一リポジトリに集約し、コンテキストの境界を消失させる。これは理論上の懸念ではなく、今まさに起きている構造的な問題だ。

変人の妄想から始まった 「AGI（汎用人工知能）」 陰謀論との驚くべき共通点

ベン・ゲーツェルが本のタイトルに「AGI」と付けたとき、それは「変人の妄想」と見なされていた。だが、エリーザー・ユドコフスキーが破滅論を広め、ピーター・ティールがディープマインドとオープンAIに投資し、いまやAGIは時価総額5000億ドルのオープンAIを支える神話となった。定義が曖昧で論破不可能、ゴールは常に修正される——。AGIには巷の陰謀論との多くの共通点がある。

