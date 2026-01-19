ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」予選リーグ最終日のDay7 泣いても笑っても今日でプレイオフ進出が決まる！

文●モーダル小嶋／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　「Pokémon UNITE Asia Champions League」（PUACL）は、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会。2025年11月23日から「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が開催しています。

　予選となるグループステージでは、12チームの全試合を「前半」と「後半」に分けて3つの配信枠で配信されます。2月8日はDay7となります。

　この予選リーグで、プレイオフに進めるのは12チーム中8チーム。現時点（Day6終了時点）で、FENNELが予選リーグ優勝を決めています。

Day6終了時点での総合順位

　一方、15勝以上でプレイオフ進出が確定するため、2位のREJECTもプレイオフ進出が決まっています。さらに、3位から6位までもほぼプレイオフ進出は確定しており、7位以下のチームが13勝ラインを目指して戦うことになります。もちろん、順位が上であればあるほどプレイオフでは有利になるため、どのチームもDay7で一つでも多く勝ち星を稼ぎたいところ。

Day7配信

A配信（実況解説あり）※宮田俊哉さんが後半に出演
https://youtube.com/live/agMJrMG0UCk
└前半：DetonatioN FocusMe vs IGZIST
└後半：INSOMNIA vs SCARZ

B配信（実況解説あり）
https://youtube.com/live/vftxSXLIgQU
└前半：REJECT vs ZETA DIVISION
└後半：REIGNITE vs QT DIG∞

C配信 ※実況解説なし
https://youtube.com/live/D0qEEqrflvs
└前半：ENTER FORCE.36 vs VARREL
└後半：FENNEL vs AXIZ WAVE

※Day7の模様は2/8（土） 11時から配信開始

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

■関連サイト

PUACL2026 トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
2025年
10月
11月
12月