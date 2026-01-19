ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」予選リーグ最終日のDay7 泣いても笑っても今日でプレイオフ進出が決まる！

「Pokémon UNITE Asia Champions League」（PUACL）は、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会。2025年11月23日から「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が開催しています。

予選となるグループステージでは、12チームの全試合を「前半」と「後半」に分けて3つの配信枠で配信されます。2月8日はDay7となります。

この予選リーグで、プレイオフに進めるのは12チーム中8チーム。現時点（Day6終了時点）で、FENNELが予選リーグ優勝を決めています。

一方、15勝以上でプレイオフ進出が確定するため、2位のREJECTもプレイオフ進出が決まっています。さらに、3位から6位までもほぼプレイオフ進出は確定しており、7位以下のチームが13勝ラインを目指して戦うことになります。もちろん、順位が上であればあるほどプレイオフでは有利になるため、どのチームもDay7で一つでも多く勝ち星を稼ぎたいところ。

Day7配信

A配信（実況解説あり）※宮田俊哉さんが後半に出演

https://youtube.com/live/agMJrMG0UCk

└前半：DetonatioN FocusMe vs IGZIST

└後半：INSOMNIA vs SCARZ



B配信（実況解説あり）

https://youtube.com/live/vftxSXLIgQU

└前半：REJECT vs ZETA DIVISION

└後半：REIGNITE vs QT DIG∞



C配信 ※実況解説なし

https://youtube.com/live/D0qEEqrflvs

└前半：ENTER FORCE.36 vs VARREL

└後半：FENNEL vs AXIZ WAVE



※Day7の模様は2/8（土） 11時から配信開始

