ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグ、プレイオフをかけたDay6に突入！ ボーダーラインは“13勝”
「Pokémon UNITE Asia Champions League」（PUACL）は、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会。2025年11月23日から「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が開催しています。
予選となるグループステージでは、12チームの全試合を「前半」と「後半」に分けて3つの配信枠で配信されます。2月7日はDay6となります。なお、2月8日にはDay7が開催されます。
👑#PUACL2026 日本リーグ Day6 対戦カード発表— ポケモンユナイト公式 (@poke_unite_jp) February 6, 2026
13勝がプレイオフ進出への重要なボーダーライン！
そんな負けられない戦いが始まる！
第1ラウンドの対戦カードはこちら🔥（全4ラウンド開催）
📅2月7日（土）11:00配信開始
お見逃しなく！#ポケモンユナイト#ポケユナ#ポケユナ日本リーグpic.twitter.com/TnBRGdHzQp
この予選リーグで、プレイオフに進めるのは12チーム中8チーム。Day6〜Day7の結果ですべてが決まります。というのも、現時点（Day5終了時点）で、12チームすべてにプレイオフ進出の可能性があるからです。
わかりやすいのは1位のFENNELです。現時点で17勝であり、プレイオフ進出は確実。また、Day6〜Day7で8試合中「4勝」以上で予選リーグ1位通過も決まります。
一方、2位以下のチームは、Day6〜Day7の試合結果でプレイオフ進出が決まります。15勝以上でプレイオフ進出確定ですが、ポケモンユナイト公式では、プレイオフ進出のボーダーラインを「13勝」としています。ひとまず、2位〜12位のチームは13勝以上を目指して戦う、13勝できなければ厳しい……と考えるとわかりやすいかと。
👑#PUACL2026 日本リーグ Day6＆Day7は2日連続配信！— ポケモンユナイト公式 (@poke_unite_jp) February 7, 2026
プレイオフ進出をかけた戦い、いよいよ開幕🔥
ボーダーラインは13勝！
絶対に負けられない戦いが始まる…！
注目のDay6はこのあと 11:00配信開始です👀#ポケモンユナイト#ポケユナ#ポケユナ日本リーグpic.twitter.com/D7KgllOZBI
Day6配信
A配信（実況解説あり）
https://youtube.com/live/HAoFKEm3uqA
└前半：AXIZ WAVE vs REJECT
└後半：IGZIST vs SCARZ
B配信（実況解説あり）
https://youtube.com/live/DdiMUsTZeHY
└前半：DetonatioN FocusMe vs ENTER FORCE.36
└後半：INSOMNIA vs VARREL
C配信 ※実況解説なし
https://youtube.com/live/2Ev1mMdpiyo
└前半：REIGNITE vs ZETA DIVISION
└後半：FENNEL vs QT DIG∞
※Day6の模様は2/7（土） 11時から配信開始
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
-
デジタル【PUACL2026】「個人競技をした上で、結果がチームプレイになればいい」INSOMNIA／Obuyan選手インタビュー【ポケモンユナイト】
-
デジタル【PUACL2026】「自分が戦っている相手に、対面で負けないようにする」AXIZ WAVE／kabikiller選手インタビュー【ポケモンユナイト】
-
デジタル【PUACL2026】「優勝か、3勝1敗以外ありえないぐらいのテンション感で」REIGNITE／GGLemon選手インタビュー【ポケモンユナイト】
-
デジタルなぜPUACL2026は“過去最大の盛り上がり”なのか？ 公式キャスター篠原光さん・Refuさんに聞いた本音
-
デジタル【PUACL2026】「全部の集大成を見せていけたら」IGZIST／Kakigoya選手インタビュー【ポケモンユナイト】
-
デジタル【PUACL2026】「絶対に決勝に行って、みんなのことを楽しませます」ENTER FORCE.36／Nomu選手インタビュー【ポケモンユナイト】
-
デジタル【PUACL2026】「キャリアの終盤に差し掛かっているので、有終の美を飾りたい」DetonatioN FocusMe／Yakou選手インタビュー【ポケモンユナイト】