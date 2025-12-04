ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグ、プレイオフをかけたDay6に突入！ ボーダーラインは“13勝”

「Pokémon UNITE Asia Champions League」（PUACL）は、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会。2025年11月23日から「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が開催しています。

予選となるグループステージでは、12チームの全試合を「前半」と「後半」に分けて3つの配信枠で配信されます。2月7日はDay6となります。なお、2月8日にはDay7が開催されます。

この予選リーグで、プレイオフに進めるのは12チーム中8チーム。Day6〜Day7の結果ですべてが決まります。というのも、現時点（Day5終了時点）で、12チームすべてにプレイオフ進出の可能性があるからです。

わかりやすいのは1位のFENNELです。現時点で17勝であり、プレイオフ進出は確実。また、Day6〜Day7で8試合中「4勝」以上で予選リーグ1位通過も決まります。

一方、2位以下のチームは、Day6〜Day7の試合結果でプレイオフ進出が決まります。15勝以上でプレイオフ進出確定ですが、ポケモンユナイト公式では、プレイオフ進出のボーダーラインを「13勝」としています。ひとまず、2位〜12位のチームは13勝以上を目指して戦う、13勝できなければ厳しい……と考えるとわかりやすいかと。

Day6配信

A配信（実況解説あり）

https://youtube.com/live/HAoFKEm3uqA

└前半：AXIZ WAVE vs REJECT

└後半：IGZIST vs SCARZ



B配信（実況解説あり）

https://youtube.com/live/DdiMUsTZeHY

└前半：DetonatioN FocusMe vs ENTER FORCE.36

└後半：INSOMNIA vs VARREL



C配信 ※実況解説なし

https://youtube.com/live/2Ev1mMdpiyo

└前半：REIGNITE vs ZETA DIVISION

└後半：FENNEL vs QT DIG∞



※Day6の模様は2/7（土） 11時から配信開始

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。