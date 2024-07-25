ASRock、Radeon RX 9070 XT搭載グラボと1.92L超小型ベアボーンPCを発表

シー・エフ・デー販売が代理店務めるASRockブランド新製品として、AMD Radeon RX 9070 XT搭載グラフィックボード『RX9070XT TCW 16GO』とIntel B860チップセット搭載小型ベアボーン『DESKMINI B860/B/BB/BOX/JP』を発売する。グラフィックボードは1月23日、小型ベアボーンは1月30日に販売開始予定だ。

『RX9070XT TCW 16GO』は、白色の筐体が目を引くAMD Radeon RX 9070 XT搭載グラフィックボードで、ポートフォリオ内の他の白色パーツとも相性が良い。トリプルファンの強力な冷却性能、ファンカバー上部にシステム情報やアニメーションを表示できるLCDインフォメーションセンターを搭載しており、オーバークロックに特化した設計だ。価格は164,800円前後で、最新のゲームタイトルや高負荷の映像処理も快適に行えるパフォーマンスを期待できる。

一方、『DESKMINI B860/B/BB/BOX/JP』は、わずか1.92リットルという省スペース設計ながら、クアッドディスプレイやDDR5メモリ、Thunderbolt 4に対応している。この小型ベアボーンPCは、NPU対応のIntel Core Ultraプロセッサーを搭載し、高度な計算能力を提供する。ストレージとしては、M.2 PCIe Gen5x4を含む多様なインターフェースを備え、多用途に活躍できる製品だ。価格は35,980円前後で、パフォーマンスとコンパクトさを両立する。

両製品ともに、ASRock製品の特性を最大限に引き出した高性能とデザインに優れたプロダクトとなっており、技術愛好者のみならず、一般ユーザーにも魅力的な選択肢を提供するだろう。