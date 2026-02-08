国産ビール18本飲み比べセットがAmazonタイムセールで10％オフ！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「逸酒創伝 国産ビール飲み比べ 夢のアソートセット 缶350ml×18本」が

Amazonタイムセールに登場！

「逸酒創伝 国産ビール飲み比べ 夢のアソートセット 缶350ml×18本 」は、有名メーカーの国産ビールと国産クラフトビールを組み合わせた18本入りの飲み比べセットです。現在、Amazonタイムセールの対象商品として登場しています。

過去価格は5,541円から10％オフの4,987円で販売されています。1本あたりの価格は約277円です。

「逸酒創伝 国産ビール飲み比べ 夢のアソートセット」の特徴

Amazon商品ページより

この商品は、国産メーカービール16種と国産クラフトビール2種を組み合わせた、計18種各1本の飲み比べセットです。

国産メーカービールは、サントリー、キリン、サッポロ、アサヒの各社製品が含まれ、クラフトビールとしてはヤッホーブルーイングの「よなよなエール」と「THE 軽井沢ビール クリア」がセットに含まれています。

自宅用としてはもちろん、専用ボックス入りのためギフト用途としても選ばれている商品といいます。アルコール度数は商品によって異なります。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

複数メーカーの国産ビールとクラフトビールを一度に試せる「逸酒創伝 国産ビール飲み比べ 夢のアソートセット 缶350ml×18本 」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格になっています。

飲み比べやストック用として、様々な銘柄をそろえるチャンスです。Amazonタイムセールを活用してチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。