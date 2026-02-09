「1人で遊ぶゲーム」だと思ってたら違った 「8番出口・8番のりば」はみんなで楽しめるパーティーゲーム

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。

私の趣味はゲーム収集で、メガCDの全タイトル（116本）とXBOX360の全タイトル（725本）をコンプリートしています。最近、収集だけではなくゲーム実況をやってみたいなとも思っております。

そんな私が今回オススメしたいゲームタイトルは、「8番出口・8番のりば」です。パッケージ版の参考価格は3,300円ですが、今なら20%オフの2,627円でAmazonから購入できます。

「8番出口・8番のりば」は、累計100万本以上のセールスを記録し、2025年には二宮和也さん主演で実写映画化され話題になった「8番出口」と、その続編「8番のりば」がセットになったパッケージ版です。

私がこのゲームに触れたのは、友人の子どもをしばらく見ておいてと言われて、どうしたものかと思ったときにこのゲームを提案されたのがきっかけです。

間違い探しみたいなものだと思って簡単だろうと始めてみると、初見では見落としてしまう違いが多く、注意深く見ていかないと、すぐにゲームオーバーになってしまう。シンプルなゲームではありますが、複数人でやると「ここが違ってる」「いや一緒だよ」など自然と会話が盛り上がります。

まだインターネットを使ってゲームをするという時代ではなかった少年時代。ひとつの家に集まってみんなでワイワイ、ゲームを楽しんでいたことを思い出します。こういう周りが何か言いたくなるゲームは実況向きなので、機会があればゲーム実況にも挑戦してみたい。

大ヒットした「8番出口」だけでなく、続編の「8番のりば」もセットになったパッケージ版で、“みんなで楽しめるパーティーゲーム”を遊んでみてください。