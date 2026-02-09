このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1004回

「1人で遊ぶゲーム」だと思ってたら違った 「8番出口・8番のりば」はみんなで楽しめるパーティーゲーム

2026年02月09日 12時00分更新

文● 西川誠一　編集●ASCII

アマゾンで「8番出口・8番のりば」をチェック

　こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。

　私の趣味はゲーム収集で、メガCDの全タイトル（116本）とXBOX360の全タイトル（725本）をコンプリートしています。最近、収集だけではなくゲーム実況をやってみたいなとも思っております。

　そんな私が今回オススメしたいゲームタイトルは、「8番出口・8番のりば」です。パッケージ版の参考価格は3,300円ですが、今なら20%オフの2,627円でAmazonから購入できます。

　「8番出口・8番のりば」は、累計100万本以上のセールスを記録し、2025年には二宮和也さん主演で実写映画化され話題になった「8番出口」と、その続編「8番のりば」がセットになったパッケージ版です。

　私がこのゲームに触れたのは、友人の子どもをしばらく見ておいてと言われて、どうしたものかと思ったときにこのゲームを提案されたのがきっかけです。

　間違い探しみたいなものだと思って簡単だろうと始めてみると、初見では見落としてしまう違いが多く、注意深く見ていかないと、すぐにゲームオーバーになってしまう。シンプルなゲームではありますが、複数人でやると「ここが違ってる」「いや一緒だよ」など自然と会話が盛り上がります。

　まだインターネットを使ってゲームをするという時代ではなかった少年時代。ひとつの家に集まってみんなでワイワイ、ゲームを楽しんでいたことを思い出します。こういう周りが何か言いたくなるゲームは実況向きなので、機会があればゲーム実況にも挑戦してみたい。

　大ヒットした「8番出口」だけでなく、続編の「8番のりば」もセットになったパッケージ版で、“みんなで楽しめるパーティーゲーム”を遊んでみてください。

