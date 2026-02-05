あの岩下の新生姜が酒に……!? 炭酸で割るだけの「新生姜サワーの素」がAmazonタイムセール登場

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「岩下の新生姜サワーの素 500ml」がAmazonタイムセールに登場！

日本酒類販売のプライベートブランド商品「岩下の新生姜サワーの素 500ml」は、岩下食品の「岩下の新生姜」のつけ汁を使用したサワーの素です。

現在、Amazonタイムセールの対象となっており、過去価格1,636円から20％オフの1,302円で販売されています。

「岩下の新生姜サワーの素 500ml」の特徴

Amazon商品ページより

「岩下の新生姜サワーの素」は、岩下食品の「岩下の新生姜」のつけ汁を使用している点が特徴の商品です。新生姜由来の香りや酸味を生かしたサワーの素として紹介されています。内容量は500mlで、商品タイプはリキッドです。アルコール度数は20％です。

商品ページでは、新生姜の爽やかな香りや心地よい酸味、甘さを抑えた味わいが特徴として記載されています。また、鮮やかなピンクの色調で、揚げ物や豚肉料理、鍋料理など、日々の食事と一緒に楽しめるとされています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「岩下の新生姜サワーの素 500ml」は、現在開催中のAmazonタイムセールで20％オフとなっています。

自宅でサワーを作る人は、期間限定のAmazonタイムセールの機会に、購入を検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。