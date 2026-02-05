アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第105回
缶が変われば気分も変わるはず！ King Gnuデザイン缶「オールフリー」が29％オフ！ Amazonタイムセールに登場
2026年02月05日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「オールフリー King Gnu デザイン缶 350ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！
サントリーが展開するノンアルコールビールテイスト飲料「オールフリー King Gnu デザイン缶 350ml 24本」が、Amazonタイムセールの対象となっています。
過去価格3,506円から29％オフの2,503円となり、1本あたりの価格は約104円です。
「オールフリー King Gnu デザイン缶」の特徴
Amazon商品ページより
サントリー「オールフリー」は、「もっと自由に、気持ちよく楽しめるビールテイスト」を掲げるノンアルコール飲料です。今回、King Gnuのデザインをあしらった限定感のある缶がセール対象となっています。
ビールと同じ二条大麦麦芽の麦汁を使用し、上品な香りと苦味が特長のアロマホップを採用しています。仕込みには天然水を使用し、素材の特長を引き立てている点も特徴です。
麦芽由来のうまみ成分を増やし、苦味を調整することで、飲みごたえとすっきりとした後味を実現しているといいます。アルコールだけでなく、カロリー、糖質、プリン体もゼロとしています。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「オールフリー King Gnu デザイン缶 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで29％オフとなっています。
1本あたり約104円という価格で、ノンアルコール飲料を日常的に楽しむ人にとって検討しやすい条件となっています。期間限定のAmazonタイムセールの機会に、まとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
この連載の記事
-
第104回
グルメ定番PSBとアンバーエールを飲み比べ。EC限定アソートがAmazonタイムセールで1本175円
-
第103回
グルメパッケージ刷新で話題の“青い”サントリー生ビールがまとめ買い価格に！【Amazonタイムセール】
-
第102回
グルメ【ノンアルなのに満足感】ビール好きのための「ザ・ベゼルズ」がAmazonタイムセールで23％オフ
-
第101回
グルメ冷やすと桜が出てくるって知ってた？ 春限定「キリン一番搾り」デザイン缶がAmazonセールで1本187円
-
第100回
グルメ人気の台湾発シングルモルトを手軽に！ “カバラン”のハイボール缶が21％オフ、AmazonスマイルSALE
-
第99回
グルメ【1本127円】“果皮で作った”レモンサワー「THE PEEL」、AmazonスマイルSALE対象に！ 「とりあえず1ケース」でいいやつ
-
第98回
グルメ【1本約187円】季節限定「一番搾り とれたてホップ」がAmazonスマイルセールで安い！
-
第97回
グルメ糖質ゼロの限定アンバーエールがAmazonスマイルセールで20％オフ！
-
第95回
グルメ【13％オフ】「本麒麟 500ml×24本」がAmazonスマイルセールで安い
-
第93回
グルメ【1本約104円】機能性ノンアル「からだを想う オールフリー」Amazonで21％オフ！
- この連載の一覧へ