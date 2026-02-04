アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第103回
パッケージ刷新で話題の“青い”サントリー生ビールがまとめ買い価格に！【Amazonタイムセール】
2026年02月04日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
「サントリー生ビール 350ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！
「サントリー生ビール 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
今回のタイムセールでは、過去価格4,599円から9％オフとなる4,198円で販売されています。1本あたりの価格は約175円です。
「サントリー生ビール」の特徴
Amazon商品ページより
「サントリー生ビール」は、「飲みはじめから飲み終わりまでおいしいビール」を目指して開発された商品です。
原材料にはダイヤモンド麦芽、コーングリッツ、アロマホップ100％、天然水を使用しています。トリプルデコクション製法によって素材の特徴を丁寧に引き出し、香ばしさや刺激、爽快感のバランスを意識したといいます。アルコール度数は5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「サントリー生ビール 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで、過去価格から9％オフで販売されています。
期間限定のAmazonタイムセールを活用し、この機会にまとめて購入してはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
