パッケージ刷新で話題の“青い”サントリー生ビールがまとめ買い価格に！【Amazonタイムセール】

「サントリー生ビール 350ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！

「サントリー生ビール 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

今回のタイムセールでは、過去価格4,599円から9％オフとなる4,198円で販売されています。1本あたりの価格は約175円です。

「サントリー生ビール」の特徴

「サントリー生ビール」は、「飲みはじめから飲み終わりまでおいしいビール」を目指して開発された商品です。

原材料にはダイヤモンド麦芽、コーングリッツ、アロマホップ100％、天然水を使用しています。トリプルデコクション製法によって素材の特徴を丁寧に引き出し、香ばしさや刺激、爽快感のバランスを意識したといいます。アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「サントリー生ビール 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで、過去価格から9％オフで販売されています。

期間限定のAmazonタイムセールを活用し、この機会にまとめて購入してはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。