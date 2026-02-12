Attructureは2月12日、物理演算でぎこちなく動くブロック生命体たちを見守る進化シミュレーター「ANLIFE」をPC（Steam）向けに発売した。

本作は、神として生物を助けたり、時には隕石を降らせたりと、箱庭を眺めるように、彼らの進化をゆったりと見守る作品。赤ちゃんがハイハイを覚えるように、物理エンジンで懸命に動きを学ぶブロック生命体を応援する内容となる。

世代交代を繰り返すことでブロック生命体の身体は進化していく。現実とは異なる物理法則に支配された世界で、「予測不可能な進化」を見つけたときの驚きが醍醐味だという。

公式いわくゲーム配信も大歓迎とのこと。いまなら通常1600円のところ、1週間限定で1280円で購入できるので、プレイしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：ANLIFE: Motion-Learning Life Evolution

ジャンル：進化ゴッドシミュレーション

配信：Attructure（アトラクチャー）

プラットフォーム：PC（Steam）

配信日：配信中（2026年2月12日）

価格：1600円

