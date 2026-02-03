このページの本文へ

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第102回

【ノンアルなのに満足感】ビール好きのための「ザ・ベゼルズ」がAmazonタイムセールで23％オフ

2026年02月03日 19時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

サントリー「The BEZERS（ザ・ベゼルズ）350ml 24本」が
Amazonタイムセールに登場！

　サントリーのノンアルコールビール「The BEZERS（ザ・ベゼルズ）350ml 24本」がAmazonタイムセールの対象となっています。

　今回のAmazonタイムセールでは、参考価格4,067円から23％割引となり、3,114円で販売されています。1本あたりの価格は約130円です。

アマゾンでThe BEZERS（ザ・ベゼルズ）350ml 24本を入手

「The BEZERS（ザ・ベゼルズ）350ml 24本」の特徴
Amazon商品ページより

　「The BEZERS（ザ・ベゼルズ）」は、ビールと同じ原料・製法を採用し、発酵工程を除くことでノンアルコールに仕上げた商品です。ビールの製法をベースにすることで、「熟成の旨み」を実現したとされています。

　本格的な味わいと、まるでビールのような満足感にこだわって開発されており、ビール好きの人でも満足できる飲みごたえをうたいます。アルコール度数は0.00％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　「The BEZERS（ザ・ベゼルズ）350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで23％割引となっています。

　1本あたり約130円とお得に購入できるので、Amazonタイムセールの期間中にぜひチェックしてみてください。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでThe BEZERS（ザ・ベゼルズ）350ml 24本を入手

※価格は税込み表記です。

