【ノンアルなのに満足感】ビール好きのための「ザ・ベゼルズ」がAmazonタイムセールで23％オフ

サントリー「The BEZERS（ザ・ベゼルズ）350ml 24本」が
Amazonタイムセールに登場！
サントリーのノンアルコールビール「The BEZERS（ザ・ベゼルズ）350ml 24本」がAmazonタイムセールの対象となっています。
今回のAmazonタイムセールでは、参考価格4,067円から23％割引となり、3,114円で販売されています。1本あたりの価格は約130円です。
「The BEZERS（ザ・ベゼルズ）350ml 24本」の特徴
Amazon商品ページより
「The BEZERS（ザ・ベゼルズ）」は、ビールと同じ原料・製法を採用し、発酵工程を除くことでノンアルコールに仕上げた商品です。ビールの製法をベースにすることで、「熟成の旨み」を実現したとされています。
本格的な味わいと、まるでビールのような満足感にこだわって開発されており、ビール好きの人でも満足できる飲みごたえをうたいます。アルコール度数は0.00％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「The BEZERS（ザ・ベゼルズ）350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで23％割引となっています。
1本あたり約130円とお得に購入できるので、Amazonタイムセールの期間中にぜひチェックしてみてください。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
