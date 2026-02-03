このページの本文へ

スカイブルーをイメージしたProfessionalシリーズ用で価格は8250円～9240円

HHKB対応「空」キートップ数量限定販売！ 「HHKBカラーキートッププロジェクト」最終章

2026年02月03日 13時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

「空（Sky Blue）」カラーのキートップセットを国内2250台、海外750台で限定販売

HHKBが真っ青な空に！

　PFUは2026年2月3日、「HHKBカラーキートッププロジェクト」最終章（第5弾）として「空（Sky Blue）」カラーのキートップを国内2250台、海外750台、合計3000台限定販売すると発表した。国内での販売価格は8250円～9240円（税込）。PFUダイレクト各店舗にて順次販売される。

　これは、HHKB Professionalシリーズ用キートップのカラーバリエーションを限定販売するもので、すでに「桜」「山葵（ワサビ）」「蒲公英（タンポポ）」「藤」カラーのキートップセットが発表されている。

　今回の「空」キートップセットも数量限定で、商品構成は英語配列2種が8250円、日本語配列2種が9240円となっている。これまでのキートップセット4色および白墨雪の通常色と組み合わせて使用することも可能。

英語配列モデル（型名：PD-KB400KTLBC）8250円

英語配列 無刻印モデル（型名：PD-KB400KTLBN）8250円

日本語配列モデル（型名：PD-KB420KTLBC）9240円

日本語配列 無刻印モデル（型名：PD-KB420KTLBN）9240円

注1：完売後、ご要望が多い場合は、再販の可能性もございます。ただし、必ず再販が保証されるものではありません。
注2：PFUダイレクトは、PFUが運営するオンラインショップの名称です。

