HHKB Studioを極上カスタム　木製＆アルミ製キートップセットがPFUから発売

PFUは2026年1月5日より、HHKB Studioのオプションとして松葉製作所が手掛ける「木製キートップセット for HHKB Studio（黒檀）」と「アルミキートップセット for HHKB Studio」をPFUダイレクトで発売する。木製セットは59,400円、アルミセットは39,600円で購入可能だ。

松葉製作所が製作した新しいHHKB Studio用キートップセットは、素材とデザインにこだわった2種類を提供する。一つ目は、密度の高い「縞黒檀」を用いた木製キートップセットだ。このキットは、黒檀特有のなめらかでしっとりとした触感を持ち、長年使用することで自然な艶が増し、ユーザーの時間を刻む製品となっている。

一方、軽量で高剛性のアルミニウムを削り出し成形したアルミキートップセットは、エッジの効いた輪郭と明確な反応が特徴だ。アルマイト処理により、長期間にわたって色の剥がれや劣化が少ないという。このセットは、カラーバリエーションとしてレッド、シルバー、ブラウンの3色が用意されており、キーボード全体のバランスを崩さずに金属の質感を楽しめる。

これらのキートップは、PFUダイレクトの2026年新春初売りで手に入れることができる。HHKBの魅力を引き立てる逸品として、自宅や職場でのタイピングの質を高めたいユーザーに是非試してもらいたい製品だ。