HHKB Studio、HHKB Professional Classic Type-S、HHKB Classic が特価
Amazon新生活セールFinalは最大26％OFFのHHKBを狙おう！
2026年03月31日 07時00分更新
3月31日～4月6日はHHKBの3モデルが安い！
PFUは2026年3月31日(火)0時から4月6日(月)23時59分まで、Amazon新生活セールFinalに参加。HHKB Studio、HHKB Professional Classic Type-S、そしてHHKB Professional Classicが特別価格で購入できる。なお、セール期間は1％のポイント付与も実施する。
対象は下記の3モデル。
HHKB Studio……2200円OFFの4万1800円(税込)
HHKB Studio 英語配列／墨 PD-ID100B
HHKB Studio 英語配列／雪 PD-ID100Y
HHKB Studio 日本語配列／墨 PD-ID120B
HHKB Studio 日本語配列／雪 PD-ID120Y
HHKB Professional Classic Type-S……2100円OFFの2万9800円(税込)
PFU HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/墨 PD-KB401BSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/白 PD-KB401WSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/雪 PD-KB401YSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/墨 PD-KB421BSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/白 PD-KB421WSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/雪 PD-KB421YSC
HHKB Professional Classic……6950円OFFの2万円(税込)
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります