選べる本体に「HHKB Professional Classic Type-S」を追加
Classic Type-Sも参戦！「HHKBスターターキット」は今年も本体＋パームレスト＋ルーフで最大8000円以上お得
2026年02月12日 00時00分更新
【期間限定】HHKBスターターキットを特別価格で発売
PFUは2026年3月30日までの期間限定で、昨年2025年に好評だった「スターターキット」にラインナップを追加し、直販サイトのPFUダイレクトにて販売する。
スターターキットとは、HHKB本体と人気のオプション商品をセットにしたもので、昨年はパームレスト（タイピングベッド）とキーボードルーフ、そしてHHKB Professional HYBRID Type-SもしくはHHKB Studioを選択できた。今回は、本体に最新機種の「HHKB Professional Classic Type-S」を追加して全16種類から選べる。
■セット一覧
HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/日本語配列（墨）：3万1900円
タイピングベッド（チョコレート）：4950円
HHKBキーボードルーフ（スモークブラック）：4730円
合計価格：4万1580円
↓
特別セット価格：3万3000円
HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/日本語配列（白）：3万1900円
タイピングベッド（クリアー）：4950円
HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4730円
合計価格：4万1580円
↓
特別セット価格：3万3000円
HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/日本語配列（雪）：3万1900円
タイピングベッド（クリアー）：4950円
HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4730円
合計価格：4万1580円
↓
特別セット価格：3万3000円
HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/日本語配列（墨）：3万6850円
タイピングベッド（チョコレート）：4950円
HHKBキーボードルーフ（スモークブラック）：4730円
合計価格：4万6530円
↓
特別セット価格：4万円
HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/日本語配列（白）：3万6850円
タイピングベッド（クリアー）：4950円
HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4730円
合計価格：4万6530円
↓
特別セット価格：4万円
HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/日本語配列（雪）：3万6850円
タイピングベッド（クリアー）：4950円
HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4730円
合計価格：4万6530円
↓
特別セット価格：4万円
HHKB Studio 英語配列/日本語配列（墨）：4万4000円
Studio専用タイピングベッド（チョコレート）：4950円
HHKBキーボードルーフ（スモークブラック）：4730円
合計価格：5万3680円
↓
特別セット価格：4万5000円
HHKB Studio 英語配列/日本語配列（雪）：4万4000円
Studio専用タイピングベッド（クールグレー）：4950円
HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4730円
合計価格：5万3680円
↓
特別セット価格：4万5000円
新生活応援キャンペーンも開催中！
今回のHHKBスターターキットを購入することで、2026年3月31日まで開催中の新生活応援キャンペーンに応募可能。対象のHHKBを購入・応募した人のなかから抽選でAmazonギフトカードが当たる。