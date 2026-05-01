セール期間は2026年5月3日(日)23時59分まで
AmazonスマイルSALEはPFUのHHKBイチ押し！ 最大6950円OFFで買える
2026年05月01日 15時30分更新
HHKBが最大6950円OFF
PFUは、2026年5月3日(日)23時59分までAmazonスマイルSALEにてHHKB Studio、HHKB Professional Classic Type-S、HHKB Professional Classicを特別価格で販売中。
対象製品は下記の通り。
HHKB Studio
特別価格：4万1800円（税込）【2200円OFF】
PFU キーボード HHKB Studio 英語配列／墨 PD-ID100B
PFU キーボード HHKB Studio 英語配列／雪 PD-ID100Y
PFU キーボード HHKB Studio 日本語配列／墨 PD-ID120B
PFU キーボード HHKB Studio 日本語配列／雪 PD-ID120Y
HHKB Professional Classic Type-S
特別価格：2万9800円（税込）【2100円OFF】
PFU HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/墨 PD-KB401BSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/白 PD-KB401WSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/雪 PD-KB401YSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/墨 PD-KB421BSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/白 PD-KB421WSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/雪 PD-KB421YSC
HHKB Professional Classic
特別価格：2万円（税込）【6950円OFF】
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN
HHKB本体＋ケース＋ルーフのセットを限定販売
また、PFUは「HHKBハイブリッドワークセット」を2026年5月31日まで限定販売中。これは、「HHKBと持ち運び用ケースに加え、本体をほこりや移動時の衝撃から守るキーボードルーフを組み合わせた」セット商品。こちらもAmazonのHHKBストアで販売している。
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