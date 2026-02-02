Amazonセール情報大紹介！ 第1001回
すべてはここから始まった。期待を裏切らないBoy Meets Girlの名作「空の軌跡 the 1st」をプレイしよう！
2026年02月02日 20時00分更新
こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。
私の趣味はゲーム収集で、「メガCDの全タイトル（116本）とXBOX360の全タイトル（725本）をコンプリートしています」と人に言うと、「どんなゲームを遊んでいるんだ」とツッコまれます。
いやいや、さまざまなゲームをやっている以上、王道の作品、名作シリーズだって楽しんでいます。そんな私が今回オススメしたいゲームタイトルは、「空の軌跡 the 1st」です。パッケージ版の参考価格は8,800円ですが、今なら14%オフの7,568円でAmazonから購入できます。
私と同世代のゲーマーの方には「英雄伝説シリーズ」と呼んだ方が馴染みが深いかと思います。「空の軌跡 the 1st」は、英雄伝説シリーズの第3期の総称である「軌跡シリーズ」1作目のリメイク作品になります。
主人公は地域の平和をまもる「遊撃士ブレイサー」を目指すエステルと相棒のヨシュア。
ダブル主人公ではありますが、基本的に女の子のエステル視点で物語が進行します。女の子がメインならGirl Meets Boyじゃないかと思うかもしれないのですが、この物語はBoy Meets Girlなんです（やったことある人に伝われ～）。
2004年に発売された作品の現行機種へのフルリメイクということで、様々な面で劇的に進化。冒険の舞台から、エステル＆ヨシュアをはじめとする個性豊かな全登場キャラクターまでのすべてを3Dで再現。
風光明媚なリベール王国のイメージはそのままに、さらなる旅情感を楽しめます。
また、2つのバトルモードをシームレスに切り替える、シリーズ独自の爽快＆ストレスフリーな戦闘に加え、各キャラクターの戦術シーンもダイナミックに演出！
タイトルに1stと付いているのでお気付きの方もいるかもしれませんが、このゲームは2ndが存在します。リメイク前の空の軌跡をプレイした人なら分かると思うのですが、1作目だけだと「えっこの後どうなるの？」というモヤモヤが残ります。ストーリーが面白いだけにこのモヤモヤも大きい。
リメイク発売時の情報だと1stだけで、2ndは出るの？ と少し不安もありました。しかし、安心してください。先日ついにリメイク版2ndの発売が発表されました。つまり、何の憂いもなく「空の軌跡 the 1st」購入に踏み出せます。
JRPG好きなら一度は聞いたことがある軌跡シリーズの記念すべき1作目のリメイク、「空の軌跡 the 1st」。2nd発売前にぜひプレイしてみてください。
