すべてはここから始まった。期待を裏切らないBoy Meets Girlの名作「空の軌跡 the 1st」をプレイしよう！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。

私の趣味はゲーム収集で、「メガCDの全タイトル（116本）とXBOX360の全タイトル（725本）をコンプリートしています」と人に言うと、「どんなゲームを遊んでいるんだ」とツッコまれます。

いやいや、さまざまなゲームをやっている以上、王道の作品、名作シリーズだって楽しんでいます。そんな私が今回オススメしたいゲームタイトルは、「空の軌跡 the 1st」です。パッケージ版の参考価格は8,800円ですが、今なら14%オフの7,568円でAmazonから購入できます。

私と同世代のゲーマーの方には「英雄伝説シリーズ」と呼んだ方が馴染みが深いかと思います。「空の軌跡 the 1st」は、英雄伝説シリーズの第3期の総称である「軌跡シリーズ」1作目のリメイク作品になります。

主人公は地域の平和をまもる「遊撃士ブレイサー」を目指すエステルと相棒のヨシュア。

ダブル主人公ではありますが、基本的に女の子のエステル視点で物語が進行します。女の子がメインならGirl Meets Boyじゃないかと思うかもしれないのですが、この物語はBoy Meets Girlなんです（やったことある人に伝われ～）。

2004年に発売された作品の現行機種へのフルリメイクということで、様々な面で劇的に進化。冒険の舞台から、エステル＆ヨシュアをはじめとする個性豊かな全登場キャラクターまでのすべてを3Dで再現。

風光明媚なリベール王国のイメージはそのままに、さらなる旅情感を楽しめます。

また、2つのバトルモードをシームレスに切り替える、シリーズ独自の爽快＆ストレスフリーな戦闘に加え、各キャラクターの戦術シーンもダイナミックに演出！

タイトルに1stと付いているのでお気付きの方もいるかもしれませんが、このゲームは2ndが存在します。リメイク前の空の軌跡をプレイした人なら分かると思うのですが、1作目だけだと「えっこの後どうなるの？」というモヤモヤが残ります。ストーリーが面白いだけにこのモヤモヤも大きい。

リメイク発売時の情報だと1stだけで、2ndは出るの？ と少し不安もありました。しかし、安心してください。先日ついにリメイク版2ndの発売が発表されました。つまり、何の憂いもなく「空の軌跡 the 1st」購入に踏み出せます。

JRPG好きなら一度は聞いたことがある軌跡シリーズの記念すべき1作目のリメイク、「空の軌跡 the 1st」。2nd発売前にぜひプレイしてみてください。