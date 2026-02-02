アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第99回
【1本127円】“果皮で作った”レモンサワー「THE PEEL」、AmazonスマイルSALE対象に！ 「とりあえず1ケース」でいいやつ
2026年02月02日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「THE PEEL（ザ・ピール）〈レモン〉350ml 24本」がAmazonスマイルセールに登場！
サントリーが展開する果皮で作ったレモンピールサワー「THE PEEL（ザ・ピール）レモン 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールの対象商品となっています。
Amazonスマイルセールでは、参考価格3,739円から19％オフとなる3,039円で販売されており、1本あたりの価格は約127円です。
「THE PEEL（ザ・ピール）レモン」の特徴
Amazon商品ページより
サントリー「THE PEEL レモン」は、果皮に着目して作られたレモンピールサワーです。果皮にこだわり抜いた蒸溜酒と浸漬酒を使用し、果皮ならではの香りや味わいを表現している点が特徴とされています。
香料や糖類を使用せず、果皮由来のナチュラルなレモンの香り、コクや苦味のある複雑な味わい、心地よい余韻を実現したといいます。
味わい設計には、特長の異なる4種類のレモン果皮浸漬酒を使い分けており、香り高く、ほろ苦さを感じるバランスを目指した商品です。アルコール度数は5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
果皮にこだわった製法と、香料・糖類無添加という特徴を持つサントリー「THE PEEL レモン」は、現在開催中のAmazonスマイルセールでは、19％オフという割引が適用されており、1本あたり約127円と手に取りやすい価格になっています。
Amazonスマイルセール期間中は、まとめて買いのチャンスとなっています。この機会をお見逃しなく！
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
