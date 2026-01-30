「今さらポケモンは……」と思っている大人ほどハマる！ 『Pokémon LEGENDS Z-A』は、今からでも遅くない

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。

私の趣味はゲーム収集でして、およそ8000本のタイトルが家に並んでおります。メガCDの全タイトル（116本）とXBOX360の全タイトル（725本）をコンプリートするくらいには収集癖があります。

「なぜそこまで集めたのか」とよく聞かれますが、自分でもよくわかりません。子供のころに買えなかった鬱憤を、働き出してから大人買いすることではらしているのでしょうか。

ゲームソフトのコンプリートにまつわる苦労話を始めると、「最後の1本が日本で売っているところを発見できず、ヨーロッパで売っていた日本版を逆輸入した」みたいなエピソードがあるのですが、長くなるので別の機会に。

そんな私がオススメしたいゲームタイトルは、「Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」です。パッケージ版の参考価格は8,128円ですが、今なら14%オフの7,018円でAmazonから購入できます。

「レトロゲームじゃなくてポケモンの最新作かい！」と呆れられるかもしれませんが、いえいえ、おじさんこそ、このタイトルをプレイすべき魅力が詰まっているのです。

「Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」の最大の特徴は、なんといっても新しいバトルシステムの採用です。

ポケモンといえば「ターン制コマンドバトル」と思っている人に一度体験してほしい、トレーナーとポケモンが同時に動きながら戦うバトルシステム。とはいえ、そこはポケモンシリーズ。奇をてらうことなく、従来のシステムをうまく落とし込んだものだなあと感心します。

バトルシステムの更新でアクション要素が増したため、「自分でポケモンを捕まえている」という感覚が強く、少年時代に昆虫採集していた頃の記憶がよみがえるのも、かなり大人向けです。

そして、王道だからこそ、おじさんにも刺さるストーリー。思わず「『魁!!男塾』やないかい！」とツッコミを入れてしまいました（大人なので）。どこでそんなツッコミを入れてからは、プレイしてからのお楽しみということで。

2025年12月に追加ダウンロードコンテンツ配信で、今から始めても遅くありません。「今さらポケモンは……」などと思わずに、ぜひ始めてください。私もハマりました。