「今さらポケモンは……」と思っている大人ほどハマる！ 『Pokémon LEGENDS Z-A』は、今からでも遅くない

2026年01月30日 16時00分更新

文● 西川誠一　編集●ASCII

　こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。

　私の趣味はゲーム収集でして、およそ8000本のタイトルが家に並んでおります。メガCDの全タイトル（116本）とXBOX360の全タイトル（725本）をコンプリートするくらいには収集癖があります。

　「なぜそこまで集めたのか」とよく聞かれますが、自分でもよくわかりません。子供のころに買えなかった鬱憤を、働き出してから大人買いすることではらしているのでしょうか。

　ゲームソフトのコンプリートにまつわる苦労話を始めると、「最後の1本が日本で売っているところを発見できず、ヨーロッパで売っていた日本版を逆輸入した」みたいなエピソードがあるのですが、長くなるので別の機会に。

　そんな私がオススメしたいゲームタイトルは、「Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」です。パッケージ版の参考価格は8,128円ですが、今なら14%オフの7,018円でAmazonから購入できます。

　「レトロゲームじゃなくてポケモンの最新作かい！」と呆れられるかもしれませんが、いえいえ、おじさんこそ、このタイトルをプレイすべき魅力が詰まっているのです。

　「Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」の最大の特徴は、なんといっても新しいバトルシステムの採用です。

　ポケモンといえば「ターン制コマンドバトル」と思っている人に一度体験してほしい、トレーナーとポケモンが同時に動きながら戦うバトルシステム。とはいえ、そこはポケモンシリーズ。奇をてらうことなく、従来のシステムをうまく落とし込んだものだなあと感心します。

　バトルシステムの更新でアクション要素が増したため、「自分でポケモンを捕まえている」という感覚が強く、少年時代に昆虫採集していた頃の記憶がよみがえるのも、かなり大人向けです。

　そして、王道だからこそ、おじさんにも刺さるストーリー。思わず「『魁!!男塾』やないかい！」とツッコミを入れてしまいました（大人なので）。どこでそんなツッコミを入れてからは、プレイしてからのお楽しみということで。

　2025年12月に追加ダウンロードコンテンツ配信で、今から始めても遅くありません。「今さらポケモンは……」などと思わずに、ぜひ始めてください。私もハマりました。

