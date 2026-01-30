このページの本文へ

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第98回

【1本約187円】季節限定「一番搾り とれたてホップ」がAmazonスマイルセールで安い！

2026年01月30日 19時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「一番搾り とれたてホップ生ビール 350ml×24本」が
Amazonスマイルセールに登場！

　「一番搾り とれたてホップ生ビール 350ml×24本」は、今年収穫された岩手県遠野産ホップを使用した、季節限定のビールです。

　現在開催中のAmazonスマイルセールでは、本商品がセール対象となり、参考価格5,136円から12％オフの4,498円で販売されています。1本あたりの価格は約187円です。

アマゾンで一番搾り とれたてホップ生ビール 350ml×24本を入手

「一番搾り とれたてホップ生ビール」の特徴
Amazon商品ページより

　「一番搾り とれたてホップ生ビール」は、今年の夏に収穫された岩手県遠野産ホップを使用している点が特徴です。収穫したばかりのホップを急速凍結し、細かく砕いて使用することで、旬のホップの個性を引き出しているといいます。

　味わいについては、上品な麦のうまみと、フレッシュなホップの香りが調和した、飲みやすい仕上がりとされています。

　一般的なビールで行われる乾燥工程を経ず、生の状態に近いホップを使用する製法により、この時期ならではの特徴を表現しているとのことです。アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　「一番搾り とれたてホップ生ビール 350ml×24本」は、旬の岩手県遠野産ホップを使った、この時期だけ販売される季節限定商品です。現在開催中のAmazonスマイルセールでは、24本入りケースが12％オフとなっており、1本あたり約187円で購入できます。

　期間が限られたAmazonスマイルセールの機会に、ストック用としてチェックしてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。

