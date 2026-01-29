ウィザードリィ仕事猫、やらかし事案があるあるすぎる「自分、盗賊なんで宝箱サクッと開けます！」
ウィザードリィ公式は1月28日、「仕事猫」とのコラボ映像「#Wizardry仕事猫日報」の新作を公開。今回は盗賊による宝箱の罠識別をミスする内容となっている。どうして……。
#Wizardry仕事猫日報— Wizardry（ウィザードリィ）【official】 (@wizardry_series) January 28, 2026
【お宝確定、開けます！】
お宝発見！
自分、盗賊なんで
宝箱サクッと開けます！
罠？余裕だって
大丈夫大丈夫
……カチリ
宝箱を開けると、凄まじい風切り音が。
矢の罠が襲い掛かる。
「どうして」#Wizardry#仕事猫pic.twitter.com/IowfYHoe2y
この投稿にユーザーからは「石弓矢ってこんな感じなのか」「このシリーズホント好きｗ」「その大丈夫っしょ、命取り」「とうぞくぅ！」「どんどんお墓が増えていく」など、案の定罠にかかる仕事猫の姿に笑いを誘っている。
なかには「そういう時は、宝箱をあきらめてでも生存が優先という選択もあるぞ」とガチ助言するユーザーの声も。
テレポートの座標確認漏れ、宿代をケチったせいで回復できないミスなど、仕事猫の失敗を通じて「ウィザードリィ」のあるあるをコミカルに紹介する本企画。次はどんなネタが投下されるのか、続報に期待したい。