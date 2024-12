イードは11月29日、2025年1月30日に発売予定だったNintendo Switch向け3DダンジョンRPG「ウィザードリィ外伝 五つの試練」について、パッケージ版の発売日を2月27日に延期すると発表した。なお、ダウンロード版は予定通り発売する。

発売延期の理由は、想定を大きく上回る予約数により、製造に必要な部材が不足したからだという。とくにコレクターズエディションの反響が大きく、より多くのユーザーに品物を届けるため発売延期を決定した。

また、コレクターズエディションの特典の1つであるモンスターカードは、通常版の初回生産にのみランダムで2枚が封入される。何が出るかはお楽しみだ。

※コレクターズエディションには全20種が同梱される

パッケージ版の予約は引き続き、各販売店にて受付中。約1ヵ月の発売延期となるが、欲しい人はぜひ予約しておこう。

【ゲーム情報】

タイトル:ウィザードリィ外伝 五つの試練

ジャンル:3DダンジョンRPG

販売:Game*Spark Publishing

開発:59 Studio

プラットフォーム:Nintendo Switch/PC(Steam)

発売日:

ダウンロード:2025年1月30日(Steam版は2023年10月26日で発売中)

パッケージ:2025年2月27日

価格:

通常版:3980円(ダウンロード)/4980円(パッケージ)

コレクターズエディション:9980円(パッケージ)

CERO:C(15歳以上対象)

© IID, Inc.

© 59 Studio.

© Basiscape Co.,Ltd.

Original Monster Design by Suemi Jun.

Wizardry™ is a trademark of Drecom Co., Ltd.