「テレポート、ヨシ！」仕事猫、まさかのウィザードリィコラボ
1月22日、ダンジョンRPG「Wizardry（ウィザードリィ）」公式X（Twitter）にて、突如「仕事猫」とのコラボ映像が公開された。
響き渡る謎の爆発音…— Wizardry（ウィザードリィ）【official】 (@wizardry_series) January 22, 2026
そこには漆黒の巨大な空洞がぽっかり。
「これ、ヤバくないっすか……？」
誰かが呟いた瞬間、
空洞の奥から光が溢れ出し———
気付くとそこは、迷宮のど真ん中だった。
【Wizardry×仕事猫】
まさかの《迷宮》労働開始!!!!!!#Wizardry#仕事猫pic.twitter.com/QZ9kGBcTkr
本作は、今年で45周年を迎える有名3Dダンジョン探索型RPG。版権元はドリコムで、2025年6月にはライセンスビジネスページも公開していた。
ウィザードリィと言えば、多彩な「罠」が仕掛けられているのが特徴。なかでもテレポーターは極悪で、起動するとランダムワープが発生し、運が悪いと「いしのなかにいる」となって一瞬で全滅する恐怖が語り継がれている。
そんな作品と、イラストレーター・くまみね氏による《仕事猫》がコラボ。指差し確認して「ヨシ！」としているイラストが印象的で、ネットミームとして広く親しまれている。
この発表にユーザーからは「宝箱の罠、ヨシ！」「*おおっと*」「かわいいウサギさん、ヨシ！」「いしのなかにいる（労災）」「どくばり、ヨシ！おおっと」など、確認したのに罠にかかる仕事猫を想像して話題を呼んでいる。
そして第2弾の投稿「テレポート、ヨシ！」では、誰もが想像する通りの展開を描くショート動画を公開。ご丁寧に「いしのなかにいる」の解説までしてくれている。
#Wizardry仕事猫日報— Wizardry（ウィザードリィ）【official】 (@wizardry_series) January 23, 2026
【テレポート、ヨシ！】
テレポートで目的地までひとっ飛び！
魔術師ちゃん いつものヤツおねがいね！
座標確認？ そんなのザっとでいいよ
いける！いける！大丈夫だって
……目の前が真っ暗に。
どうやら座標がずれていたらしい。
「いしのなかにいる」#Wizardry#仕事猫pic.twitter.com/c77GXqEFVI
これにはユーザーも反応し、「ぼく言いましたよね」「こうなるとおもった！」「どうして」「なんでヨシって言ったんですか」「諸君、これがヒヤリハット案件だ。」と大盛り上がり。
果たしてこれはゲームなのか、グッズなのか、ただのネタ投稿なのか。詳細はいまのところ不明となっている。続報に期待しよう。