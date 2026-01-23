1月22日、ダンジョンRPG「Wizardry（ウィザードリィ）」公式X（Twitter）にて、突如「仕事猫」とのコラボ映像が公開された。

本作は、今年で45周年を迎える有名3Dダンジョン探索型RPG。版権元はドリコムで、2025年6月にはライセンスビジネスページも公開していた。

ウィザードリィと言えば、多彩な「罠」が仕掛けられているのが特徴。なかでもテレポーターは極悪で、起動するとランダムワープが発生し、運が悪いと「いしのなかにいる」となって一瞬で全滅する恐怖が語り継がれている。

そんな作品と、イラストレーター・くまみね氏による《仕事猫》がコラボ。指差し確認して「ヨシ！」としているイラストが印象的で、ネットミームとして広く親しまれている。

この発表にユーザーからは「宝箱の罠、ヨシ！」「*おおっと*」「かわいいウサギさん、ヨシ！」「いしのなかにいる（労災）」「どくばり、ヨシ！おおっと」など、確認したのに罠にかかる仕事猫を想像して話題を呼んでいる。

そして第2弾の投稿「テレポート、ヨシ！」では、誰もが想像する通りの展開を描くショート動画を公開。ご丁寧に「いしのなかにいる」の解説までしてくれている。

これにはユーザーも反応し、「ぼく言いましたよね」「こうなるとおもった！」「どうして」「なんでヨシって言ったんですか」「諸君、これがヒヤリハット案件だ。」と大盛り上がり。

果たしてこれはゲームなのか、グッズなのか、ただのネタ投稿なのか。詳細はいまのところ不明となっている。続報に期待しよう。