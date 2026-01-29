アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第95回
【13％オフ】「本麒麟 500ml×24本」がAmazonスマイルセールで安い
2026年01月29日 23時50分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「本麒麟 キリン ビール500ml×24本 」がAmazonスマイルセールに登場
キリンビールが展開する新ジャンルの発泡酒「本麒麟 キリン ビール500ml×24本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールの対象となっています。
今回のAmazonスマイルセールでは、過去価格5,271円から13％割引となり、セール価格は4,598円です。1本あたりの価格は約192円となります。
「本麒麟 キリン ビール500ml×24本 発泡酒新ジャンル」の特徴
Amazon商品ページより
本麒麟は、キリンビールが製造する新ジャンルの発泡酒です。キリン伝統のドイツ産ヘルスブルッカーホップを使用しており、爽やかで上質な苦みを特徴としています。
また、キリンビール伝統の低温熟成期間を1.5倍にした長期低温熟成製法を採用することで、雑味を抑えた調和のある味わいを実現しているとしています。
醸造工程の見直しにより、アルコール由来の雑味や飲みにくさを低減し、大麦を増量することで飲みごたえを向上させているといいます。アルコール度数は6％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス
「本麒麟 キリン ビール500ml×24本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで13％オフとなっています。
期間限定のAmazonスマイルセールを活用し、この機会にまとめて購入すしてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
