【13％オフ】「本麒麟 500ml×24本」がAmazonスマイルセールで安い

「本麒麟 キリン ビール500ml×24本 」がAmazonスマイルセールに登場

キリンビールが展開する新ジャンルの発泡酒「本麒麟 キリン ビール500ml×24本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールの対象となっています。

今回のAmazonスマイルセールでは、過去価格5,271円から13％割引となり、セール価格は4,598円です。1本あたりの価格は約192円となります。

「本麒麟 キリン ビール500ml×24本 発泡酒新ジャンル」の特徴

本麒麟は、キリンビールが製造する新ジャンルの発泡酒です。キリン伝統のドイツ産ヘルスブルッカーホップを使用しており、爽やかで上質な苦みを特徴としています。

また、キリンビール伝統の低温熟成期間を1.5倍にした長期低温熟成製法を採用することで、雑味を抑えた調和のある味わいを実現しているとしています。

醸造工程の見直しにより、アルコール由来の雑味や飲みにくさを低減し、大麦を増量することで飲みごたえを向上させているといいます。アルコール度数は6％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス

「本麒麟 キリン ビール500ml×24本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで13％オフとなっています。

期間限定のAmazonスマイルセールを活用し、この機会にまとめて購入すしてはいかがでしょうか。

