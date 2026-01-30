【12万5800円】M1 Pro搭載MacBook Proが決算セールに登場、中古14インチが限定販売

インバースネットは1月30日18時から2月13日まで、「ショップインバース決算セール」を開催する。期間中、Appleの人気商品「MacBook Pro」がスペシャルプライスで購入可能だ。対象店舗はショップインバース秋葉原2号店、日本橋1号店、名古屋店、札幌店、高田馬場店の5店舗。

主なセール品となるMacBook Proは、2021年モデルの中古14インチタイプで、高性能なApple M1 Proチップを搭載している。このモデルは、メモリ32GBと1TB SSDを備えた、高性能なマシンだ。無線LAN機能も内蔵しており、画面は3024×1964の高解像度を提供する。このお得な商品は125,800円という魅力的な価格で提供され、1人1台限りとなる。

店舗で購入できるMacBook Proは、そのストレージとメモリの大容量が特徴で、特にプロユーザーやクリエイターにとって理想的な選択肢となる。しかし、購入に際してはバッテリーが保証対象外である点に注意が必要だ。

詳細な情報やその他の製品に関しては、インバースネットの公式ウェブサイトで確認できる。このセールは、Apple製品をお得にゲットする絶好のチャンスだ。