Ryzen 7 9800X3D＋Radeon RX 9070 XT搭載！ FRONTIERの4K対応ゲーミングPCが安い

FRONTIERは1月16日から1月23日15時までの期間中、FRONTIERダイレクトストアにて「ゲーマー応援セール」を開催する。注目の製品は「Ryzen 7 9800X3D」と「Radeon RX 9070 XT」を搭載した【FRGHLMB650/WS12100】で、価格は399,800円だ。このセールでは、最新技術を駆使したハイエンドモデルを含む、全18機種が特別価格で提供されるという。

中でも【FRGHLMB650/WS12100】は、高性能CPUである「Ryzen 7 9800X3D」と最新の「Radeon RX 9070 XT」を搭載し、4Kクラスのゲームプレイをスムーズに実現する。メモリも32GBを搭載し、多くのゲームやアプリケーションにおいて高フレームレートでの動作が期待できるという。さらに、空冷CPUクーラーや静音電源により、さらなる安定性と静音性を追求した構成だ。

また、もう一つのおすすめモデルである【FRGHLB550/WS0105/NTK】は、「Ryzen 7 5700X」と「Radeon RX 9060 XT (16GB)」を搭載し、価格は219,800円となる。フルHD環境でのプレイに最適なこのモデルは、ゲームプレイ以外にも配信や動画制作においても十分な性能を発揮するという。初めてのゲーミングPCとしてはもちろん、コストパフォーマンス重視のユーザーにもぴったりの選択肢だ。

他にも、RyzenやインテルCPUを搭載したモデルが揃い、Wi-Fi 6EおよびBluetooth 5.3対応や、静音設計の電源装置を標準搭載した機種も含まれる。一部のモデルではゲーミングキーボードのプレゼントも用意しており、ゲーマーの心をくすぐる内容となっている。