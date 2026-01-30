FRONTIER、Ryzen 7 9850X3D搭載の最新ゲーミングPCを発売｜Zen 5世代で性能強化

インバースネットは、最新のAMD Ryzen 7 9850X3Dプロセッサを搭載したデスクトップパソコンの販売を、1月30日より開始した。この製品は、FRONTIERダイレクトストアで購入可能だ。

今回販売を開始するデスクトップパソコンは、Zen 5アーキテクチャを採用した最新の8コア/16スレッドのCPUを搭載する。前モデルのRyzen 7 9800X3Dの優れたゲーミング性能を継承しつつ、動作クロックや制御面の改良により、安定したパフォーマンスを実現しているという。また、AIアクセラレーション機能を備え、ゲーム用途のみならず、コンテンツ制作など多岐にわたる用途で活躍することが期待される。

このシリーズは「FREXAR」ブランドの冷却性に優れたZシリーズおよびXシリーズ、そして光の美しさを演出するGHLシリーズがラインナップに含まれている。各シリーズはAI動作やゲーム制作に最適化されており、自由なカスタマイズが可能だ。特にエレガントなタワー型ケースは優れた冷却性能と拡張性を持ち、選べるカラーは2色展開となっている。

FREXAR Zシリーズは、幅約230mm×高さ約502mm×奥行約457mm、Xシリーズは幅約235mm×高さ約366mm×奥行約467mmと、それぞれ異なるデザインを採用。



GHLシリーズのケースは、幅約230mm×高さ約500mm×奥行約465mmとなっており、左側面に強化ガラスを採用しているため、ライトアップされた内部が楽しめる仕様だ。GHLに搭載されたライティング機能は専用ソフトでカスタマイズ可能で、自らの好みに応じてイルミネーションを自在に変更できる。