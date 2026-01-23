FRONTIER、AI対応ハイエンドPCを月末セールで特価販売　Core Ultra 7×RTX 5070 Ti搭載

インバースネットは、1月23日から1月30日15時までの期間限定で、「月末セール」をFRONTIERダイレクトストアにて開催する。今回のセールの目玉は、インテル最新の「Core Ultra 7 プロセッサー 265KF」とNVIDIAの「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載した「FRGAMB860M/WS0107/NTK」。価格は389,800円となっている。

最新プロセッサーCore Ultra 7シリーズは、AI処理に最適化されたNPUを搭載している。このため、話題の生成AIを始め、ゲームや動画編集、クリエイティブな作業など、幅広い用途で高いパフォーマンスを発揮する。この魅力的なハイエンド構成は、AI関連のプロフェッショナルにもおすすめの一台となっている。

セールでは、他にも「Ryzen 7 5700X」と「Radeon RX 9060 XT (16GB)」を搭載した「FRGHLB550/WS0105/NTK」が219,800円で販売される。初めてゲーミングPCを購入するユーザーには、このモデルが特におすすめだという。エントリーモデルからハイエンドモデルまで全18機種が用意され、FRONTIERならではのお値打ち価格で提供される。気になる方はセール会場を訪れてみてほしい。

月末セールの詳細はFRONTIERの公式サイトで確認可能だ。この機会に最新のハイエンドPCを手に入れ、新たな体験を始めてみてはいかがだろうか。