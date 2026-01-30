FRONTIER、大決算セール開催！ Ryzen 7 9850X3D×RX 9070 XT搭載ゲーミングPCが特価

インバースネットが運営するFRONTIERダイレクトストアは、1月30日から2月6日15時までの期間、特別価格で提供する「好機！大決算セール」を開催する。目玉商品は、最新のAMD製CPU「Ryzen 7 9850X3D」と「Radeon RX9070XT」を搭載したゲーミングPC【FRGHLB850/WS0129】で、価格は479,800円だ。この他にも、全18機種の限定モデルが特別価格で販売される。

今回のセールで特に注目したいのは、最高のゲーミング体験を提供すると言われる【FRGHLB850/WS0129】。このモデルは、AMD Ryzen 7 9850X3D プロセッサーとAMD Radeon RX 9070 XTグラフィックカードを搭載しており、重量級ゲームでも快適にプレイすることができるとしている。さらに、32GBメモリを搭載し、2TB M.2 NVMe SSD【Gen4】により、素早いデータアクセスが可能だ。価格は479,800円となっている。

また、ゲーム初心者におすすめの【FRGHLB550/WS0105/NTK】は、AMD Ryzen 7 5700XプロセッサーとRadeon RX9060XT(16GB)を搭載。こちらのモデルも、219,800円と圧倒的な価格競争力を実現している。他にもエントリーモデルからハイエンドモデルまで、さまざまな選択肢が用意されており、ニーズに合わせて選ぶことができるという。

公式サイトをチェックして、お得な価格で理想のゲーミングマシンを手に入れよう。