このページの本文へ

【2026年提出】確定申告ガイド 第28回

【2026年提出】確定申告「経費にできるモノ」「できないモノ」の基準は？

2026年02月19日 10時00分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　令和7年（2025年）分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、2026年2月16日（月）から同年3月16日（月）までです。個人事業主やフリーランサーにとって頭を抱えるところが、節税のポイントとなる「経費の仕分け」です。

　自分では「経費になる」と思っていても実際はそうでないモノや、本当は経費扱いできるのに「これは経費にならない……」とカン違いしているモノはないでしょうか？ これは確定申告書を作成するにあたって避けて通れぬこの問題。せっかくの機会なのでしっかりチェックしておきましょう。

ポイント：経費を見分ける基準は、大きく2点

　個人事業主やフリーランサーの会計処理にあたって経費を見分ける基準は、大きく2点あります。ひとつ目の基準は、その事業で収入を得るために必要な費用であること。もうひとつの基準は……。続きは「確定申告で個人事業主が「経費にできるモノ」「できないモノ」」で確認しましょう。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
  • 角川アスキー総合研究所

MSIが変える、未来のクリエイターを育てる教育環境

アスキー・ビジネスセレクション

ビジネス 最新連載・特集一覧
ピックアップ