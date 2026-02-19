【2026年提出】確定申告「経費にできるモノ」「できないモノ」の基準は？

令和7年（2025年）分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、2026年2月16日（月）から同年3月16日（月）までです。個人事業主やフリーランサーにとって頭を抱えるところが、節税のポイントとなる「経費の仕分け」です。

自分では「経費になる」と思っていても実際はそうでないモノや、本当は経費扱いできるのに「これは経費にならない……」とカン違いしているモノはないでしょうか？ これは確定申告書を作成するにあたって避けて通れぬこの問題。せっかくの機会なのでしっかりチェックしておきましょう。

ポイント：経費を見分ける基準は、大きく2点

個人事業主やフリーランサーの会計処理にあたって経費を見分ける基準は、大きく2点あります。ひとつ目の基準は、その事業で収入を得るために必要な費用であること。もうひとつの基準は……。続きは「確定申告で個人事業主が「経費にできるモノ」「できないモノ」」で確認しましょう。