【2026年提出】確定申告ガイド 第28回
【2026年提出】確定申告「経費にできるモノ」「できないモノ」の基準は？
2026年02月19日 10時00分更新
令和7年（2025年）分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、2026年2月16日（月）から同年3月16日（月）までです。個人事業主やフリーランサーにとって頭を抱えるところが、節税のポイントとなる「経費の仕分け」です。
自分では「経費になる」と思っていても実際はそうでないモノや、本当は経費扱いできるのに「これは経費にならない……」とカン違いしているモノはないでしょうか？ これは確定申告書を作成するにあたって避けて通れぬこの問題。せっかくの機会なのでしっかりチェックしておきましょう。
ポイント：経費を見分ける基準は、大きく2点
個人事業主やフリーランサーの会計処理にあたって経費を見分ける基準は、大きく2点あります。ひとつ目の基準は、その事業で収入を得るために必要な費用であること。もうひとつの基準は……。続きは「確定申告で個人事業主が「経費にできるモノ」「できないモノ」」で確認しましょう。
この連載の記事
-
第27回
ビジネス【2026年提出】「確定申告をしない」という選択肢はアリ? ナシ？
-
第26回
ビジネス【2026年提出 確定申告】国税庁が公表「ふるさと納税の申告漏れ」に注意
-
第25回
ビジネス【2026年提出】確定申告、受付開始！ 準備の手順まとめ
-
第24回
ビジネス【確定申告】税金が戻る！ 納め過ぎた税金を取り戻す「還付申告」ができる人
-
第23回
ビジネス【2026年提出】確定申告、10万円未満の自作PCのパーツは消耗品？ 減価償却？
-
第22回
ビジネス【2026年提出】確定申告、源泉徴収票とは違う「住所や名前」に変更したらどっちを書く？
-
第21回
ビジネス【2026年提出】確定申告、メガネやレーシックは医療費控除の対象になる!?
-
第20回
ビジネス【2026年提出】確定申告、引っ越しをしたらどこの税務署に提出するの？
-
第19回
ビジネス【2026年提出】確定申告の受付開始まで残りわずか！ 準備の手順まとめ
-
第18回
ビジネス【2026年提出】確定申告、アルバイトは必要ですか？
- この連載の一覧へ