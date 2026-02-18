このページの本文へ

【2026年提出】確定申告ガイド 第27回

【2026年提出】「確定申告をしない」という選択肢はアリ? ナシ？

2026年02月18日 10時00分更新

文● ASCII

　個人事業主やフリーランスが避けて通れない「確定申告」。令和7年（2025年）分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、2026年2月16日（月）から同年3月16日（月）までです。

　面倒くさがりな人は、受け付け締め切り目前までなにも手をつけられていない状況についついなってしまいがちです。やりたくないという理由で、確定申告をしないのはアリなのでしょうか？

答え：「やりたくない」という理由ではダメ

　確定申告を、やりたくないという理由でしないのは、アリかナシかでいえばナシです。

　ただ、確定申告の義務があるかどうかでいうと、収入から必要経費を引いた儲けである所得金額が、医療費控除や基礎控除など各種控除の合計よりも少ない場合、要するに、赤字になる場合は所得税の確定申告が必ずしも必要でないケースがあります

　大前提として「赤字なら確定申告しなくていい」ということにはなるんですが、その代わり、市区町村にはとある申告をする必要があります。

　詳しくは「確定申告をやらないと逆に“大損”なんですよー!!」をチェックしてみてください。

 

