このページの本文へ

ディスプレー一体型PCもCoreUltra3搭載です

Dellが次世代インテル「CoreUltra X9 388H」搭載のフラッグシップ「XPS」を日本で発売開始!!

2026年01月29日 00時01分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷



　Dellはフラッグシップ・ノートPC新「XPS」の2026年モデルと、一体型デスクトップ「AIO」を日本向けに発表した。

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

　2025年初のCESで、DellのPCはゲーミング以外の製品名がすべて「Dell***」となり、InspironやXPS、Vostro、Latitude、OptiPlex、Precisionなどの名称は使わなくなると発表した。

　実際にXPSシリーズは、「Dell 14 Premium」と「Dell 16 Premium」として発売されたが、2026年1月のCES2026では「復活」を宣言し、「Dell XPS 14」（DA14260）と「Dell XPS 16」（DA16260）を発表。さらに「XPS 13」の発売も予告した。

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

製品の詳細はジャパンコンシューマー&リテール アソートメントプランナー兼コンサルタントの松原大氏が解説

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

インテルのIA技術本部 部長 太田 仁彦氏が「CoreUltraシリーズ3」を解説した

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

　アルミ切削加工ボディーとCorning Gorilla Glass 3パームレスト採用のプレミアム・デザインで、発表された次世代インテル「CoreUltraシリーズ3」を搭載し、パワフルで持ち歩きやすいのが特徴だ。

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

　CPUを向上しただけではなく、全体のデザインが変更されており、キーボードスイッチや冷却ファンの性能向上、メモリー・SSDを高速化、Wi-Fi7とBT6搭載、ディスプレーはマルチレートで省エネ化している。

　ボディーカラーも14/16ともに2色となり、当初はグレー系の「グラファイト」が出荷となるが、3月中旬にはベージュ系の「シマー」も加わる。

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

　なお、現行の「Dell 14/16 Premium」では、dGPU搭載モデルもあるが、今回の新XPSはdGPUは搭載しないので、Premiumも併売となる。

　現状、直販価格は新XPS 14が28万0600円～で、XPS 16は29万2300円～で予約可能だが、パーツ類の供給待ちのために発送予定は3カ月先となっている。

美麗デザインは変わらず薄型を追求
内部もデザインを刷新した新モデル
「Dell XPS 14」（DA14260）
「Dell XPS 16」（DA16260）

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

　XPS 14/16のCPUはインテルが発表したばかりの「Core Ultra Series 3」で、最高で16コアの「CoreUltra X9 388H」を内蔵する。

☆CoreUltra 5 325
　(8-Core, 12MB Cache, up to 4.5 GHz)

☆CoreUltra 7 355
　(8-Core, 12MB Cache, up to 4.7 GHz)

☆CoreUltra X7 358H
　(16-Core, 18MB Cache, up to 4.8 GHz)

☆CoreUltra X9 388H
　(16-Core, 18MB Cache, up to 5.1 GHz)

　CPUが内蔵するNPUは325では47TOPS、355では49TOPS、358Hと388Hでは50TOPSの性能となる。

　内蔵グラフィックスは358Hと388HではIntel Arc graphicsでXeコア×12を内蔵となる。

　メインメモリーはCPUが325と355では16GBでLPDDR5x 7467MT、358Hと388Hでは32または64GBが選択可能でLPDDR5x 9600MT/sを搭載する。ストレージは512GBから1/2/4TBまで選択可能だ。

　ヒートパイプは8mmで、2台の冷却ファンは61%大型化し、ベース温度は8℃低下、静音性が36%向上している。サイドから吸気し、後部に排熱するデザインだ。

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

　ディスプレーはLCDでは14/16ともに2Kで1920×1200ドット、OLEDは14では2.8Kで2800×1800ドット、16では3.2Kで3200×2000ドットでともにタッチ対応。LCD、OLEDともに120Hzまでの可変リフレッシュレートにより、LCDでは従来比15%、OLEDでは30%の省エネを実現している。

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

☆14/16インチ2K LCD
　1920×1200ドット、インフィニティエッジ・ノンタッチ、500ニト、100%sRGB、2000:1コントラスト、176°広視野、1-120Hz駆動、Dolby Vision、Eyesafe technology、アンチグレア。

☆14インチ2.8K OLED
　2880×1800ドット、インフィニティエッジ・タッチ、400ニト、100%DCI-P3、VESA DisplayHDR True Black 500、100万:1コントラスト、176°広視野、20-120Hz駆動、Dolby Vision、Eyesafe technology、反射防止、防汚加工。

☆16インチ3.2K OLED
　3200×2000ドット、インフィニティエッジ・タッチ、400ニト、100%DCI-P3、VESA DisplayHDR True Black 500、100万:1コントラスト、176°広視野、20-120Hz駆動、Dolby Vision、Eyesafe technology、反射防止、防汚加工。

　インターフェースはThunderbolt4 (DisplayPort2.1、Power Delivery）×3で、ケンシントンロックはType-C端子で提供、オーディオジャックを内蔵する。

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

XPS 14

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

XPS 16

　キーボードはゼロラティスという間隔のないおなじみのデザインだが、リフレッシュされて感触が向上しており、ストロークは0.8mmだ。日本ではJIS配列とUS配列が選択できる。

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

XPS 14のJIS配列

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

XPS 16のUS配列

　タッチパッドもおなじみのシームレスデザインだが、左右に境界線が入っていてハプティックで動作する。

　無線通信はIntel Wi-Fi7、Bluetooth 6.0を内蔵。カメラは8MP/1080pでHello対応、スピーカーは4台で、3Wメイン×2、ツイーター2W×2、マイクは2台搭載する。

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

　内蔵バッテリーは同社初の900EDで薄型軽量高密度の70Whで動画再生27時間駆動、ACアダプターは100W出力の小型モデルとなる。

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

　本体サイズは14が309.52×209.71mmで厚みはLCDで15.2mm、OLEDで14.6mmとなる。重さはLCDで1.38kg、OLEDで1.36kg。16では352.58×237.47mm、15.4/14.62mm、1.65/1.7kgとなる。

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

Dell初のオールインワンCopilot+PC
「Dell 24 AIO」（EC24260）
「Dell 27 AIO」（EC27260）

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

　オールインワン（AIO)モデルは24型と27型で、CPUはこちらも「CoreUltraシリーズ3」で、「CoreUltra 5 325」または「CoreUltra 7 355」を搭載する。メインメモリーは16/32GB、SSDは512GB。

　ディスプレーはともにFHDで1920×1080ドットでタッチまたはノンタッチを選べ、27ではQHDの2560×1440ドットでノンタッチもそろえる。

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

　インターフェイスはHDMI 2.1出力、HDMI 1.4入力(EC27260 QHDモデルのみ HDMI 2.1入力)、有線LAN、USB 3.2 Gen1 Type-A、USB 3.2 Gen 2 Type-C (EC27260 QHDモデルのみ+USB 3.2 Gen2x2 Type-C (DP対応))、USB2.0×2で、無線はWiFi-7、Bluetooth 6.0を内蔵する。

　サイズは24が540.0×422.43×188mm、最小構成6.7kg、27が614.2×462.18×210.0mm、最小構成8.05kg。

　価格は24が20万4900円～、27が21万2900円～で2月10日より予約可能となる。

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

東京駅で体験イベントに
学割、特別保証も実施
 

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

マーケティング統括本部 E-ビジネス＆リテール事業部 本部長の横塚知子氏がイベントと学割について説明した

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

　2月20日から23日まで、東京駅八重洲口で、実際にデルの最新モデルを触れる体験イベントを実施する。

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

　また、学生向けの割引、新生活応援モデルとして保証の延長も実施する。

デルが最上位ノート「XPS」を日本でも発売開始

世界最大テックイベント「CES 2026」現地レポート

☆☆☆☆「CES 2026」特集サイトはこちらから☆☆☆☆

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン