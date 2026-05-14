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デルが「Core Ultra Series 3」搭載でAIに強い新型スタンダードノートPC「Dell 14S/16S」を発表

2026年05月15日 00時01分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

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　DellはAI処理に特化した新型ノートPC「Dell 14S」および「Dell 16S」をグローバルで発表、日本でも発売となる。

　本製品は、洗練されたデザインと高い耐久性、そしてオンデバイスAIによる高度な処理能力を兼ね備えた「Copilot+ PC」である。「Dell Plus」の後継となる、高いクリエイティブ性能と実用性を兼ね備えた最新スタンダードモデルだ。

「Dell 14S/16S」発表

　価格は、14インチのDell 14Sが約1270ドルから、16インチのDell 16Sが1320ドルから。AMD Ryzen AI 400シリーズ プロセッサー搭載モデルについても発売される予定である。

　新型Dell 14Sおよび16Sの最大の特徴は、最新の「インテル Core Ultra シリーズ3プロセッサー」を採用した点にある。最大50 TOPSの処理能力を持つNPU（ニューラル・プロセッシング・ユニット）を内蔵しており、クラウドに依存することなくデバイス上で効率的にAI処理を実行できる。これにより、ビデオ通話の品質向上やシステムの応答性改善が、バッテリーを大きく消費することなく実現されている。

「Dell 14S/16S」発表

Dell 14S

「Dell 14S/16S」発表

Dell 14S

「Dell 14S/16S」発表

Dell 14S

　パフォーマンス面では、Dell 14Sは前世代と比較してマルチタスク性能が最大97%向上しており、Dell 16Sも同様に最大59%の向上を達成した。

　筐体は厚さ15.3mmのスリムなアルミニウム製で、セレスティアルブルーとフロストブルーの2色が用意されている。また、米軍規格（MILスペック）に準拠した過酷な信頼性テストをクリアしており、日常の持ち運びでも安心して使用できる耐久性を備えている。

「Dell 14S/16S」発表

Dell 14S

「Dell 14S/16S」発表

Dell 14S

「Dell 14S/16S」発表

Dell 14S

　バッテリー駆動時間も大幅に強化された。Dell 14Sは最大24時間の生産性向上タスクまたは18時間のストリーミング視聴が可能であり、Dell 16Sは最大26時間のストリーミング視聴または14時間の生産性向上タスクに対応する。

　プロセッサーには、最新のシリーズ3 インテル Core Ultra 5、Ultra 7、および最上位のUltra 9 386Hを選択可能だ。最上位のUltra 9 386Hは16コアを備え、最大4.9 GHzで動作する。

　グラフィックスは、多くのモデルでプロセッサー内蔵のインテル グラフィックスを採用しているが、インテル Core Ultra X7 358H搭載モデルでは、12個のXeコアを備えた「インテル Arc B390」となる。このArcグラフィックスは前世代比で最大50%のパフォーマンス向上を実現しており、カジュアルなゲームや動画編集、ストリーミングにおいて威力を発揮する。

「Dell 14S/16S」発表

Dell 16S

「Dell 14S/16S」発表

Dell 16S

「Dell 14S/16S」発表

Dell 16S

　メインメモリーは、LPDDR5x（7467 MT/s）を採用しており、容量は16GBまたは32GBから選択できる。なお、メモリーはオンボード実装のデュアルチャネル構成となっている。ストレージには、高速なM.2 PCIe NVMe SSDを搭載する。容量は512GB、1TB、2TBの3種類がラインアップされている。

　ディスプレーは14インチモデル（14S）と16インチモデル（16S）のいずれも、多様な選択肢が用意されている。

　標準的な構成では、FHD+（1920x1200）解像度のWVAパネル（400ニト、非光沢または光沢タッチ対応）が用意される。より高精細な表示を求めるユーザーには、QHD+（2560x1600）解像度で120Hzのリフレッシュレートに対応したパネルも選択可能。こちらは500ニトの輝度とsRGB 100%の色域をカバーし、Dolby Visionにも対応する。

「Dell 14S/16S」発表

Dell 16S

「Dell 14S/16S」発表

Dell 16S

「Dell 14S/16S」発表

Dell 16S

　さらに、圧倒的なコントラストと色彩を誇るOLED（有機EL）オプションも存在する。14SではFHD+、16Sでは2.8K（2880x1800）解像度のOLEDパネルが選択でき、DCI-P3 100%の広色域と深い黒の表現が可能だ。いずれのディスプレーも、ブルーライトを低減するComfortView技術を採用しており、長時間の作業でも目が疲れにくい設計となっている。

　インターフェースはHDMI 2.1出力ポートを1つ、インテル Thunderbolt 4.0ポートを2つ、USB 3.2 Gen 1 Type-Aポートを2つ備える。また、3.5mmのグローバル・ヘッドセット・ジャックも搭載されている。ワイヤレス通信では、次世代規格であるWi-Fi 7（Intel Wi-Fi 7 BE211またはBE213）をサポートしており、高速で安定した接続が可能だ。

「Dell 14S/16S」発表

Dell 14S

「Dell 14S/16S」発表

Dell 16S

　キーボードはバックライト付きのフルサイズ仕様で、16インチモデルには数値入力に便利なテンキーが搭載されている。また、WindowsのAIアシスタントに即座にアクセスできる「Copilotキー」が配置されているのも特徴だ。

　音響面では、Dolby Atmosに対応したチューニングスピーカーとスマートアンプを搭載しており、クリアで深みのあるサウンドを提供する。カメラはFHD+IRカメラを搭載し、Windows Helloによる顔認証ログインに対応するとともに、AIノイズリダクション機能を備えたデュアルデジタルマイクにより、クリアなオンライン会議を実現する。

　Dell 14Sはサイズが313.7×224×15.3mm で最小重量は約1.45kg、Dell 16Sは356.8×251.4×15.3mmで約1.77kg。どちらのモデルも厚さは15.3mmに統一されており、スリムなアルミニウム製の筐体を採用することで、高いポータビリティを実現している

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