アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第93回
【1本約104円】機能性ノンアル「からだを想う オールフリー」Amazonで21％オフ！
2026年01月28日 17時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「からだを想う オールフリー 350ml 24本」がAmazonスマイルセールに登場！
「からだを想う オールフリー 350ml 24本」は、サントリーが展開するノンアルコールビールテイスト飲料です。現在、Amazonスマイルセールの対象商品となっており、350ml缶24本セットが割引価格で販売されています。
参考価格は3,176円ですが、Amazonスマイルセールでは21％オフの2,503円となっています。1本あたりの価格は約104円です。
「からだを想う オールフリー」の特徴
Amazon商品ページより
「からだを想う オールフリー」は、サントリー「オールフリー」ブランドから登場した機能性表示食品です。ローズヒップ由来の機能関与成分「ティリロサイド」の働きにより、内臓脂肪を減らす機能があるとされています。
原料にはローズヒップ果実から抽出した自然素材を使用しており、渋みなどが少なく、ビールテイストを妨げにくいと説明されています。
一番麦汁を使用することで、麦芽由来の飲みごたえを実現し、苦味も強化されている点が特徴です。本商品はノンアルコール飲料で、アルコール分は0％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
サントリーのノンアルコール飲料「からだを想う オールフリー 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで参考価格から21％オフとなっています。
期間限定のAmazonスマイルセールの機会に、対象となっている今のタイミングでチェックしてみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第91回
グルメ苦味を楽しむビールが19％オフ！ アサヒ「ザ・ビタリスト」がAmazonスマイルセールに登場
-
第90回
グルメ大正生まれの「サクラビール」を復刻。Amazonスマイルセールで24本セットがお得に！
-
第89回
グルメ余韻を楽しむ限定プレモル24本がAmazonタイムセールで21％オフ！
-
第88回
グルメ【20％オフ】冷やすと桜が浮き出る春限定「キリン一番搾り」がAmazonタイムセールでお得に
-
第87回
グルメ雑味を抑えた「黒ラベル EXTRA THINK」がAmazonタイムセールで17％オフ
-
第86回
グルメ季節限定「一番搾り とれたてホップ生ビール」が15％オフ！ Amazonタイムセール情報
-
第85回
グルメ【家飲み定番】「角ハイボール」24本がAmazonタイムセールで16％オフ
-
第84回
グルメキリン「一番搾り ホワイトビール」がAmazonタイムセールに登場！ 24本セットがお得に
-
第83回
グルメキリンのプレミアムビールが1本約200円！ 「GOOD ALE」がAmazonタイムセール対象に
-
第82回
グルメ季節限定ビールがお得に！ キリン「一番搾り とれたてホップ生ビール」24本が14％オフ
- この連載の一覧へ