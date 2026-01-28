【1本約104円】機能性ノンアル「からだを想う オールフリー」Amazonで21％オフ！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「からだを想う オールフリー 350ml 24本」がAmazonスマイルセールに登場！

「からだを想う オールフリー 350ml 24本」は、サントリーが展開するノンアルコールビールテイスト飲料です。現在、Amazonスマイルセールの対象商品となっており、350ml缶24本セットが割引価格で販売されています。

参考価格は3,176円ですが、Amazonスマイルセールでは21％オフの2,503円となっています。1本あたりの価格は約104円です。

「からだを想う オールフリー」の特徴

「からだを想う オールフリー」は、サントリー「オールフリー」ブランドから登場した機能性表示食品です。ローズヒップ由来の機能関与成分「ティリロサイド」の働きにより、内臓脂肪を減らす機能があるとされています。

原料にはローズヒップ果実から抽出した自然素材を使用しており、渋みなどが少なく、ビールテイストを妨げにくいと説明されています。

一番麦汁を使用することで、麦芽由来の飲みごたえを実現し、苦味も強化されている点が特徴です。本商品はノンアルコール飲料で、アルコール分は0％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

サントリーのノンアルコール飲料「からだを想う オールフリー 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで参考価格から21％オフとなっています。

期間限定のAmazonスマイルセールの機会に、対象となっている今のタイミングでチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。