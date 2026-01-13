グリー、「無職転生」新作ゲームを2026年配信へ 「マジで楽しみ」「今度こそすぐ消えないでくれよ」
グリーエンターテインメントは1月10日、TVアニメ「無職転生」5周年記念特番にて、新作スマートフォン向けゲーム「無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 クロニクル・オブ・エコーズ」のティザーPVを公開した。
映像ではアニメ1期2期を振り返るとともに、本作が2026年に配信決定したと発表。企画配信はグリー、開発・運営はアソビモが担当する。
ジャンルは「本気だす異世界×3DバトルRPG」とされており、基本プレイ無料（アイテム課金）のスマートフォン向けゲーム。原作小説、TVアニメともに絶大な人気を誇る作品のゲーム化だ。
ユーザーからは「2026年、早い！」「アニメ3期に間に合わせてくれ」「無職転生を観て、あと一歩を踏み出す勇気をもらった」「マジで楽しみ」「ロ・キ・シー！ロ・キ・シー！」など、期待する声が多数寄せられている。
いっぽうで「無職転生」IPのゲームといえば、ビーグリーとAimingが開発し、ポケラボが技術提供したスマホゲーム「無職転生～ゲームになっても本気だす～」を思い出す人も多い模様。こちらは2021年3月にリリースし、2022年8月にサービス終了している。
それを受けてか、「今度こそすぐ消えないでくれよ」「スマホゲーか…コンシューマーで本気出してほしい」「前のは課金しまくったのにすぐサ終したなぁ」「楽しみだけど成功するイメージがない」など、不安に思っているコメントも。
なお、コンソール向けには「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ Quest of Memories」がブシロードから発売されており、ASCIIでも発売当時にレビュー記事を掲載している（おもしろかった）。
●『無職転生QoM』知られざる魔大陸編のお話はファン必見！戦闘は厳しめなので本気だそう【Steamゲームレビュー】
https://ascii.jp/elem/000/004/206/4206542/
TVアニメ「無職転生」第3期は、2026年7月放送予定。ゲームの配信時期がいつになるのか、どんな内容になるのか。続報に期待しよう。
TVアニメ第3期— 『無職転生Ⅲ ～異世界行ったら本気だす～』TVアニメ公式 (@mushokutensei_A) January 10, 2026
――――――――――――――――
『#無職転生Ⅲ
～異世界行ったら本気だす～』
――――――――――――――――
▸▸▸今年7月放送決定!!◂◂◂
ティザービジュアル解禁!!
7月の放送をお楽しみに！https://t.co/IatoiTvEA0pic.twitter.com/ISItwdaH9D
【ゲーム情報】
タイトル：無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 クロニクル・オブ・エコーズ
ジャンル：本気だす異世界×3DバトルRPG
配信：グリーエンターテインメント
開発：アソビモ
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：2026年予定
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生Ⅲ」製作委員会 ©GREE Entertainment, Inc. /ASOBIMO, Inc.