グリーエンターテインメントは1月10日、TVアニメ「無職転生」5周年記念特番にて、新作スマートフォン向けゲーム「無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 クロニクル・オブ・エコーズ」のティザーPVを公開した。

映像ではアニメ1期2期を振り返るとともに、本作が2026年に配信決定したと発表。企画配信はグリー、開発・運営はアソビモが担当する。

ジャンルは「本気だす異世界×3DバトルRPG」とされており、基本プレイ無料（アイテム課金）のスマートフォン向けゲーム。原作小説、TVアニメともに絶大な人気を誇る作品のゲーム化だ。

ユーザーからは「2026年、早い！」「アニメ3期に間に合わせてくれ」「無職転生を観て、あと一歩を踏み出す勇気をもらった」「マジで楽しみ」「ロ・キ・シー！ロ・キ・シー！」など、期待する声が多数寄せられている。

いっぽうで「無職転生」IPのゲームといえば、ビーグリーとAimingが開発し、ポケラボが技術提供したスマホゲーム「無職転生～ゲームになっても本気だす～」を思い出す人も多い模様。こちらは2021年3月にリリースし、2022年8月にサービス終了している。

それを受けてか、「今度こそすぐ消えないでくれよ」「スマホゲーか…コンシューマーで本気出してほしい」「前のは課金しまくったのにすぐサ終したなぁ」「楽しみだけど成功するイメージがない」など、不安に思っているコメントも。

なお、コンソール向けには「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ Quest of Memories」がブシロードから発売されており、ASCIIでも発売当時にレビュー記事を掲載している（おもしろかった）。

TVアニメ「無職転生」第3期は、2026年7月放送予定。ゲームの配信時期がいつになるのか、どんな内容になるのか。続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 クロニクル・オブ・エコーズ

ジャンル：本気だす異世界×3DバトルRPG

配信：グリーエンターテインメント

開発：アソビモ

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：2026年予定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生Ⅲ」製作委員会 ©GREE Entertainment, Inc. /ASOBIMO, Inc.