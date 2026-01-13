グリー、「無職転生」新作ゲームを2026年配信へ　「マジで楽しみ」「今度こそすぐ消えないでくれよ」

文●Zenon／ASCII

　グリーエンターテインメントは1月10日、TVアニメ「無職転生」5周年記念特番にて、新作スマートフォン向けゲーム「無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 クロニクル・オブ・エコーズ」のティザーPVを公開した。

 

　映像ではアニメ1期2期を振り返るとともに、本作が2026年に配信決定したと発表。企画配信はグリー、開発・運営はアソビモが担当する。

　ジャンルは「本気だす異世界×3DバトルRPG」とされており、基本プレイ無料（アイテム課金）のスマートフォン向けゲーム。原作小説、TVアニメともに絶大な人気を誇る作品のゲーム化だ。

主人公・ルーデウス

　ユーザーからは「2026年、早い！」「アニメ3期に間に合わせてくれ」「無職転生を観て、あと一歩を踏み出す勇気をもらった」「マジで楽しみ」「ロ・キ・シー！ロ・キ・シー！」など、期待する声が多数寄せられている。

赤毛の剣士・エリス

　いっぽうで「無職転生」IPのゲームといえば、ビーグリーとAimingが開発し、ポケラボが技術提供したスマホゲーム「無職転生～ゲームになっても本気だす～」を思い出す人も多い模様。こちらは2021年3月にリリースし、2022年8月にサービス終了している。

魔法大学の先輩・フィッツ

　それを受けてか、「今度こそすぐ消えないでくれよ」「スマホゲーか…コンシューマーで本気出してほしい」「前のは課金しまくったのにすぐサ終したなぁ」「楽しみだけど成功するイメージがない」など、不安に思っているコメントも。

ルーデウスの師匠・ロキシー

　なお、コンソール向けには「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ Quest of Memories」がブシロードから発売されており、ASCIIでも発売当時にレビュー記事を掲載している（おもしろかった）。

●『無職転生QoM』知られざる魔大陸編のお話はファン必見！戦闘は厳しめなので本気だそう【Steamゲームレビュー】
https://ascii.jp/elem/000/004/206/4206542/

　TVアニメ「無職転生」第3期は、2026年7月放送予定。ゲームの配信時期がいつになるのか、どんな内容になるのか。続報に期待しよう。

 

【ゲーム情報】

タイトル：無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 クロニクル・オブ・エコーズ
ジャンル：本気だす異世界×3DバトルRPG
配信：グリーエンターテインメント
開発：アソビモ
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：2026年予定
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生Ⅲ」製作委員会 ©GREE Entertainment, Inc. /ASOBIMO, Inc.

