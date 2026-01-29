アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第92回
安くない!? アサヒ「スーパードライ」3.5％ビールが1本約187円で買える！
2026年01月29日 19時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 350ml×24本」が
Amazonスマイルセールに登場！
「アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 350ml×24本」は、コクと透明感のある後味を特長とするビールです。現在、Amazonスマイルセールの対象商品となっており、割引価格で販売されています。
参考価格は6,072円のところ、26％オフの4,498円で提供されており、1本あたりの価格は約187円です。
「アサヒ スーパードライ ドライクリスタル」の特徴
Amazon商品ページより
「アサヒ スーパードライ ドライクリスタル」は、「新たなビールの流れ、新しい味わい」を掲げて開発された商品です。
新製法である「クリスタルインパクト製法」を採用しており、糖組成を変更することで、アルコール分3.5％ながら本格的な飲みごたえと飲みやすさの両立を図ったとされています。
この製法では、仕込み段階の工夫によって飲みごたえに寄与する成分の割合を高め、さらに麦芽由来のエキス量を増やすことで、スーパードライらしいキレとコクを実現したと説明されています。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
アルコール分3.5％で飲みごたえを追求した「アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 350ml×24本」は、現在開催中のAmazonスマイルセールで、参考価格から26％オフとなっています。
期間限定のAmazonスマイルセールの機会に、対象商品となっている今のタイミングでチェックしてみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
