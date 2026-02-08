【2026年提出】確定申告ガイド 第17回
【2026年提出】確定申告、マイナンバーカード「電子証明書の有効期限切れ」に注意
2026年02月08日 10時00分更新
確定申告にe-Taxを利用すると、「時間的な制約がなくなる」「還付金の入金が早い」「65万円の青色申告特別控除が適用される」など、メリットがたくさんあります。
今年も確定申告は「マイナンバーカードを使って、e-Taxで送信！」と予定している方で、特にベテラン勢ほど「注意が必要なこと」があることを知っていましたか？
答え：マイナンバーカード「電子証明書」の有効期限
マイナンバーカードには、「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」の2種類の電子証明書を搭載することができます。e-Taxで使用するのは「署名用電子証明書」ですが、有効期限は「発行から5回目の誕生日」とちょっと短いのが玉にきず。早い時期からマイナンバーカードを利用してe-Taxで送信してた方ほど、注意が必要とはこのような理由からです。
なお、電子証明書の有効期限が切れている場合は、e-Taxでは利用できません。有効期間満了日の3ヵ月前から更新手続きをすることができるので、早めに有効期間を確認しましょう。
この連載の記事
-
第16回
ビジネス【2026年提出】スマホで青色申告決算書や収支内訳書が作成可能！ 方法は？
-
第15回
ビジネス【2026年提出】青色申告の「期首残高」はなにを入れるの？
-
第14回
ビジネス【2026年提出】国税庁が公表、医療費控除の計算誤りに注意
-
第13回
ビジネス【2026年提出】確定申告で「自宅の家賃」や「電気代」を経費にする方法
-
第12回
ビジネス【2026年提出】確定申告、受付開始は2月16日！ 提出までにやることまとめ
-
第11回
ビジネス【2026年提出】確定申告「クレジットカード支払い」は利用日？ それとも引き落とし日？
-
第10回
ビジネス【2026年提出】確定申告、人間ドック費用は医療費控除の対象？
-
第9回
ビジネス2026年提出の確定申告、受付期間はいつから？
-
第8回
ビジネス払いすぎた税金を取り戻す「還付申告」は過去何年分できる？
-
第7回
ビジネス【2026年提出】早めに確定申告を提出すると還付金の入金が早い説を検証
- この連載の一覧へ