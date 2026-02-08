【2026年提出】確定申告、マイナンバーカード「電子証明書の有効期限切れ」に注意

確定申告にe-Taxを利用すると、「時間的な制約がなくなる」「還付金の入金が早い」「65万円の青色申告特別控除が適用される」など、メリットがたくさんあります。

今年も確定申告は「マイナンバーカードを使って、e-Taxで送信！」と予定している方で、特にベテラン勢ほど「注意が必要なこと」があることを知っていましたか？

答え：マイナンバーカード「電子証明書」の有効期限

マイナンバーカードには、「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」の2種類の電子証明書を搭載することができます。e-Taxで使用するのは「署名用電子証明書」ですが、有効期限は「発行から5回目の誕生日」とちょっと短いのが玉にきず。早い時期からマイナンバーカードを利用してe-Taxで送信してた方ほど、注意が必要とはこのような理由からです。

なお、電子証明書の有効期限が切れている場合は、e-Taxでは利用できません。有効期間満了日の3ヵ月前から更新手続きをすることができるので、早めに有効期間を確認しましょう。