【2026年提出】確定申告ガイド 第16回
【2026年提出】スマホで青色申告決算書や収支内訳書が作成可能！ 方法は？
2026年02月06日 10時00分更新
2023年（令和5年）1月から「青色申告決算書」「収支内訳書」の作成がスマートフォンで可能になりました。ではどのような手順で利用すればいいのでしょうか？
答え：国税庁のYouTube動画で入力手順を公開
国税庁動画チャンネルでは「スマホ申告 青色申告決算書等の入力方法」と題した動画を公開しています。この動画では、申告書の種類の選択、年度の選択、提出方法の選択などの初期ステップから、売上金額や経費などの項目への入力方法について、画面操作を交えながら手順を説明しているため、とてもわかりやすいです。また、自分の空いている時間に動画をチェックできるので便利です。
なお、e-Taxを利用することで、青色申告控除最大65万円のほか還付金の受け取りが早いなど、複数のメリットがあります。
