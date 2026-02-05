【2026年提出】確定申告ガイド 第15回
【2026年提出】青色申告の「期首残高」はなにを入れるの？
2026年02月05日 10時00分更新
個人事業主・フリーランスの一大イベント、確定申告。令和7年（2025年）分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、2026年2月16日（月）から同年3月16日（月）までです。みなさんは白色もしくは青色、どちらで申告しますか？
白色申告から青色申告に切り替えて、複数帳簿を作成する「複式簿記」もなんのそのと手をつけようとした瞬間、出鼻をくじかれる事案が発生します。それは「期首残高」です。
記帳していくにあたり、最初に設定しなければならない「期首残高」。いったいなにを意味している言葉なのでしょうか？ 青色申告ビギナーは要確認です。
答え：年初の残高設定
期首残高とは、事業で使っている通帳や現金の年初の残高を設定することです。個人事業主であれば、1月1日が年初にあたります。
